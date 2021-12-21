Trong 26 ngày tới, nhận được lộc trời, 3 con giáp may mắn làm một lời mười, tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 21/12/2021 10:00

Trong 26 ngày tới, 3 con giáp may mắn vận trình vượng phát, tiền bạc hanh thông. Bản mệnh thuận lợi phất lên giàu có, cuộc sống sung túc, đủ đầy.

Tuổi Mão

Trong 26 ngày tới, người tuổi Mão may mắn phủ đầy, vận trình sáng tỏ. Sự nghiệp của con giáp này hanh thông, mọi thứ đều diễn ra trôi chảy và suôn sẻ. Mão có cơ hội đạt được những thành tích, thu hoạch đáng kể trong công việc, bù đắp sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn trong suốt thời gian qua.

Sự nghiệp thuận lợi kéo theo tài lộc tăng cao. Tuy chỉ là những khoản thu nhỏ nhưng thường xuyên và liên tục giúp bản mệnh tích lũy được một số tiền nhất định. Mão hãy cố gắng phát huy để làm giàu cho bản thân mình.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận trình của người tuổi Hợi khá thuận lợi trong 26 ngày tới. Mọi kế hoạch, dự án mà bạn chuẩn bị từ trước đều diễn ra suôn sẻ. Ngoài ra, trong thời gian này, bản mệnh có cơ hội tiếp cận và học hỏi kinh nghiệm từ những nhân vật lớn trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Đây sẽ là bàn đạp vững chắc cho sự phát triển của bạn sau này.

Hợi cũng sẽ nhận được nhiều khoản tiền thưởng hoặc thu nhập bất ngờ trong giai đoạn này. Con giáp may mắn này hãy chi tiêu thật thông minh để mỗi đồng tiền mình làm ra đều hữu ích nhé. 

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ gặp nhiều điều thuận lợi trong vòng 26 ngày tới. Công việc và tài chính của con giáp duy trì ổn định và không có nhiều biến động. Nhờ Phúc tinh chiếu mệnh mà con giáp nhận được sự quan tâm rất lớn từ mọi người, đặc biệt là những người khác phái. Con giáp còn độc thân có cơ hội thoát kiếp độc thân sớm thôi.

Trong thời gian này, con giáp cần chú ý một chút về sức khỏe của mình, tránh tham công tiếc việc mà dẫn đến những hậu quả không mong muốn.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Thông tin trong bài chỉ mang tính thao khảo, chiêm nghiệm cho độc giả.

Tử vi thứ Hai, ngày 20/12/2021 của 12 con giáp: Tý - Thân vận trình khai thông, làm ăn thuận lợi, Thìn gặp nhiều xui rủi, Tuất cẩn thận tiền bạc

Tử vi thứ Hai, ngày 20/12/2021 của 12 con giáp: Tý - Thân vận trình khai thông, làm ăn thuận lợi, Thìn gặp nhiều xui rủi, Tuất cẩn thận tiền bạc

Dưới đây là tử vi thứ Hai ngày 20/12/2021 của 12 con giáp. Cặp đôi Tý - Thân làm ăn thuận lợi, tài lộc đầy đủ. Trong khi đó, Thìn gặp nhiều chuyện xui, Tuất cẩn thận tiền của.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi ngày mới Tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 38 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'