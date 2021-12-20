Kết thúc năm 2021, cát khí bao phủ, 3 con giáp may mắn vận trình hanh thông, tài vận xuôi thuận, công danh sự nghiệp bay cao như diều gặp gió

Cuối năm 2021, 3 con giáp may mắn khi vận dồi dào, tiền tài đầy tủ. Trong một vài trường hợp, bản mệnh có cơ hội trúng số đổi đời, cuộc sống phất lên trong phút chốc.
- Đầu năm 2022, hào quang lan tỏa, 3 con giáp may mắn Cát khí vây quanh, công danh thăng tiến, tiền vàng chất đầy trong kho
- Tử vi thứ Hai, ngày 20/12/2021 của 12 con giáp: Tý - Thân vận trình khai thông, làm ăn thuận lợi, Thìn gặp nhiều xui rủi, Tuất cẩn thận tiền bạc
Tuổi Dần
Người tuổi Dần trong những ngày cuối năm 2021 sẽ nhận được nhiều niềm vui bất ngờ. Con giáp sau thời gian cố gắng không ngừng đã thu được những thành công ngoài mong đợi. Bên cạnh đó, được Thần Tài che chở nên bản mệnh làm gì cũng thuận lợi, tài chính ổn định và có dấu hiệu tăng lên từng ngày. Đặc biệt, nếu may mắn, Dần sẽ cơ hội đổi đời nhờ trúng số hay nhận được những ưu đãi đặc biệt cuối năm.
Tuổi Tỵ
Kết thúc năm 2021, người tuổi Tỵ tài lộc dồi dào, vận trình thuận lợi. Công việc và cuộc sống của Tỵ đều có chuyển biến tích cực, thu nhập tăng lên không ngừng. Nếu đang có ý định kinh doanh hay tiến hành một kế hoạch mới, Tỵ hãy tiến hành trong giai đoạn này. Vận trình đang lên, bản mệnh sẽ thu được những kết quả bất ngờ. Tuy nhiên, con giáp cũng không nên quá lơ là, ỷ lại vì may mắn không ở bên ai quá lâu, cố gắng bằng sức của mình mới có thành công lâu bền.
Tuổi Tuất
Thời gian cuối năm 2021, người tuổi Tuất tài lộc đầy nhà, sự nghiệp xuôi thuận. Con giáp được cấp trên ưu ái, giao cho đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong công việc. Tuất có cơ hội chứng minh năng lực của bản thân, nâng cao thu nhập. Ngoài ra, con giáp may mắn này có cơ hội hội ngộ với những người thân ở xa, thắt chặt tình cảm gia đình.
* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho độc giả.