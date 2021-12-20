Đầu năm 2022, hào quang lan tỏa, 3 con giáp may mắn Cát khí vây quanh, công danh thăng tiến, tiền vàng chất đầy trong kho

Tâm linh - Tử vi 20/12/2021 14:05

Bước sang những ngày đầu năm 2022, 3 con giáp may mắn vận trình hanh thông, tiền vàng đầu đủ. Bản mệnh có cơ hội phất lên thành đại gia giàu có trong tương lai gần.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vào đầu năm 2022 may mắn dạt dào, vận trình thăng tiến. Sự nghiệp phất lên vượng phát, con giáp thu được một khoản lợi nhuận lớn, tài chính trở nên vững mạnh, tiêu xài thả ga. Đã thế, bản mệnh còn có Cát Tinh phù trợ nên các mối quan hệ, đối tác làm ăn của bạn nhiều hơn và có nhiều hợp đồng lớn hơn. Dự đoán, trong tương lai gần, tuổi Mùi sẽ có một năm đại thắng, trở thành đại gia giàu có, sắm nhà mua xe chỉ trong tầm tay.

Mùi nên dành nhiều thời gian cho gia đình, kéo gần khoảng cách giữa các thành viên bởi lẽ họ mới chính là quý nhân của con giáp, sẵn sàng giúp đỡ vô điều kiện khi bạn gặp khó khăn trong cuộc sống.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vào đầu năm 2022, người tuổi Dậu sẽ có không ít cơ hội quý báu để phát triển bản thân. Cùng với tính cách ham học hỏi, kiên trì chịu khó trong cả công việc, Dậu sẽ đạt được điều mình ao ước. Con giáp vừa có tiền lại có quyền, được thăng tiến lên những vị trí cao hơn, lương thưởng nhiều không kể xiết.

Vận tình duyên của Dậu cũng hanh thông xuôi thuận. Bản mệnh có cơ hội tìm thấy người hợp ý nên đừng ngại mở rộng mối quan hệ ngoài xã hội nhé. Người ấy có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn  vào đầu năm 2022 được Thần Tài ưu ái, làm gì cũng thuận lợi. Con giáp may mắn làm một hưởng mười, cuộc sống dư dả, sung túc. Nếu bản mệnh đang có ý định kinh doanh hay làm một điều gì đó mới lạ thì hãy tiến hành từ bây giờ. Bởi lẽ, với hào quang rực rỡ của Thìn hiện tại, con giáp sẽ có một khởi đầu thuận lợi.

Ngoài ra, Thìn còn có thể nhận được tiền "từ trên trời rơi xuống" do trúng số hay được ai đó biếu tặng. Tài chính rộng rãi, Thìn thỏa sức chi tiêu không cần nhìn giá.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho độc giả.

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