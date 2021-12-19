Đúng 10 ngày tới, khí vận lên cao, 3 con giáp may mắn làm gì cũng thuận lợi, lộc lá đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 19/12/2021 16:01

Vào 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn vận trình lên hương, tiền tài thuận lợi. Bản mệnh bắt được cơ hội đổi đời thì những ngày tháng sắp tới thăng hoa rực rỡ khiến ai cũng ngưỡng mộ. 

Tuổi Thìn

Đúng 10 ngày tới, người tuổi Thìn vận trình lên hương, tài lộc thịnh vượng. Con giáp gặp được nhiều cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp. Tuy trong quá trình thực hiện có chút khó khăn nhưng Thìn vẫn có thể thuận lợi vượt qua. Được Thần Tài hỗ trợ, giai đoạn này là thời khắc thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu bản mệnh nắm bắt được cơ hội đổi đời thì những ngày tháng sắp tới thăng hoa rực rỡ khiến ai cũng ngưỡng mộ. 

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Tuổi Mùi

Cuộc sống của Mùi trong 10 ngày tới sẽ có nhiều biến động. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận của con giáp đều có bước tiến triển tích cực. Con giáp có cơ duyên gặp được quý nhân, người này sẽ giúp bạn xây dựng cơ ngơi vững chắc. Ngoài ra, trong thời gian này, bản mệnh còn có cơ hội tìm thấy nhân duyên tốt, người này có thể cùng tuổi Ngọ đi đến cuối đời, cùng họ tạo ra vinh hoa phú quý, an nhàn hưởng phước cả đời. 

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có thể giải quyết mọi khó khăn còn tồn đọng trước nay trong vòng 10 ngày tới. Con giáp sau thời gian cố gắng đã có được vị trí vững chắc trong sự nghiệp, lương thưởng cũng ổn định và ngày một gia tăng. Tuy không thể trở thành đại gia nghìn tỷ nhưng bản mệnh vẫn có cuộc sống sung túc, được nhiều người ngưỡng mộ. Vận trình đang lên, con giáp may mắn này làm gì cũng thành công.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

 

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Tử vi thứ Hai, ngày 20/12/2021 của 12 con giáp: Tý - Thân vận trình khai thông, làm ăn thuận lợi, Thìn gặp nhiều xui rủi, Tuất cẩn thận tiền bạc

Tử vi thứ Hai, ngày 20/12/2021 của 12 con giáp: Tý - Thân vận trình khai thông, làm ăn thuận lợi, Thìn gặp nhiều xui rủi, Tuất cẩn thận tiền bạc

Dưới đây là tử vi thứ Hai ngày 20/12/2021 của 12 con giáp. Cặp đôi Tý - Thân làm ăn thuận lợi, tài lộc đầy đủ. Trong khi đó, Thìn gặp nhiều chuyện xui, Tuất cẩn thận tiền của.

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