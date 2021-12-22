Phủi sạch vận xui, 3 con giáp may mắn hanh thông vận mệnh, rước lộc về nhà, tiền tài tiêu bao nhiêu cũng không hết trong 45 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 22/12/2021 13:56

Trong 45 ngày tới, 3 con giáp may mắn phát tài phát lộc, sự nghiệp hanh thông, vận trình vượng phát. Nếu hữu duyên, bản mệnh sẽ gặp hỷ sự, cuộc sống đủ đầy, viên mãn.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong 45 ngày tới tiền tài đỏ vận, phú quý giàu sang. Con giáp có được nhiều cơ hội thăng tiến vượt bậc trong công việc, từng bước chạm đến những đỉnh cao của danh vọng. Tài chính của Tỵ từ đây cũng trở nên hanh thông, xuôi thuận, bản mệnh làm chủ kinh tế của chính mình, chi tiêu thoải mái không cần lo nghĩ.

Vận tình duyên đang đến với con giáp tuổi Tỵ, nếu còn độc thân, con giáp sẽ có cơ duyên gặp được người hợp ý. Còn nếu là người đã lập gia đình sẽ có được hạnh phúc, viêm mãn mà ai cũng ngưỡng mộ.

Phủi sạch vận xui, 3 con giáp may mắn hanh thông vận mệnh, rước lộc về nhà, tiền tài tiêu bao nhiêu cũng không hết trong 45 ngày tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ khai thông vận mệnh, may mắn phủ đầy. Những rủi ro xui xẻo cũng dần biến mất, con giáp có thể yên tâm tận hưởng nhiều ân điểm của Thần Tài trong 45 ngày tới. Dự đoán, vào giai đoạn này, bản mệnh có được nhiều tin vui ở chuyện làm ăn, ký kết được hợp đồng lớn, hoặc một may mắn bất ngờ nào đó trong cuộc sống. Vì vậy, Ngọ  hãy luôn nỗ lực, chăm chỉ và biết nắm bắt thời cơ nhé.

Sức khỏe của bạn đang ở mức tốt nhất. Con giáp không bị bệnh vặt quấy rầy, yên tâm tận hưởng cuộc sống. Tuy nhiên, bản mệnh cũng đừng vì thế mà chủ quan, bỏ qua việc ăn uống khoa học và luyện tập thể dục thường xuyên.

Phủi sạch vận xui, 3 con giáp may mắn hanh thông vận mệnh, rước lộc về nhà, tiền tài tiêu bao nhiêu cũng không hết trong 45 ngày tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong 45 ngày tới vận trình sáng rỡ, tài lộc dồi dào. Nếu là người làm công ăn lương, con giáp chứng minh được năng lực của bản thân và nhận, thăng quan tiến chức không ngừng. Còn nếu là người kinh doanh, buôn bán, bản mệnh được bạn bè giới thiệu nhiều cơ hội làm giàu, trở thành đại gia là chuyện sớm muộn.

Các mối quan hễ của Thân cũng có dấu hiệu phát triển. Con giáp gặp gỡ được nhiều nhân vật có tiếng trong lĩnh vực mà mình theo đuổi, mở ra còn đường phát triền sau này.

Phủi sạch vận xui, 3 con giáp may mắn hanh thông vận mệnh, rước lộc về nhà, tiền tài tiêu bao nhiêu cũng không hết trong 45 ngày tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính thao khảo, chiêm nghiệm cho độc giả.

 

 

 

Vào những ngày cuối cùng của tháng 12/2021, 3 con giáp may mắn khí vận dồi dào, sự nghiệp an ổn, số dư tài khoản nhân lên không ngừng

Vào những ngày cuối cùng của tháng 12/2021, 3 con giáp may mắn khí vận dồi dào, sự nghiệp an ổn, số dư tài khoản nhân lên không ngừng

Trong những ngày cuối cùng của tháng 12, 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, tiền bạc đủ đầy. Bản mệnh sẽ nhận được nhiều bất ngờ thú vị trong những ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi Tử vi con giáp may mắn tử vi 45 ngày tới

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 32 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'