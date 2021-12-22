Vào những ngày cuối cùng của tháng 12/2021, 3 con giáp may mắn khí vận dồi dào, sự nghiệp an ổn, số dư tài khoản nhân lên không ngừng

Tâm linh - Tử vi 22/12/2021 11:03

Trong những ngày cuối cùng của tháng 12, 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, tiền bạc đủ đầy. Bản mệnh sẽ nhận được nhiều bất ngờ thú vị trong những ngày tới.

Tuổi Tý

Vào những ngày cuối cùng của tháng 12, người tuổi Tý vận trình hanh thông, may mắn đủ đường. Trong công việc, con giáp luôn cố gắng hết mình nên được nhiều người tin tưởng mà giao cho những nhiệm vụ quan trọng.Tý từng bước thăng quan tiến chức, nâng cao tiền tài, lương thưởng. Thậm chí, khi gặp khó khăn, con giáp luôn được quý nhân giúp đỡ nên thuận lợi tai qua nạn khỏi. 

Nhìn trong, trong tương lai, con giáp may mắn liên tiếp, cơ hội làm giàu sau một đêm là hoàn toàn có thể. Do đó, hãy kiên trì và lạc quan để chờ thời cơ quý giá này.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Những ngày cuối tháng, người tuổi Mão tài lộc nở rộ, đại thắng không ngừng trong mọi việc. Các mối quan hệ xã hội mang đến cho Mão những cơ hội mới giúp bạn phát triển sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, bản mệnh cũng nên cẩn thận và chỉ tham gia khi đó là người thật sự đáng tin.

Vận đào hoa đang đến rất gần với người tuổi Mão. Nếu còn độc thân, bản mệnh đừng quá thành kiến với việc mai mối vì biết đâu sẽ gặp được lương duyên. Còn trong trường hợp đã lập gia đình, tổ ấm của Mão là điều mà ai cũng ngưỡng mộ.

 

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vào những ngày cuối cùng của tháng 12 nhận nhiều tài lộc, phước khí đầy nhà. Không cần ai giúp, con giáp tự thân cố gắng và gặt hái được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Sự nghiệp hanh thông kéo theo tài vận xuôi thuận. Dậu có thu nhập ổn định, tuy không thể gọi là giàu có nhưng cũng đủ cho bản mệnh có cuộc sống dư dả, thoải mái.

Nếu là tuổi Dậu mạng nữ, con giáp ngày càng nhuận sắc và được đáng giá là trẻ hơn nhiều so với tuổi. Bản mệnh nhận được sự chú ý từ nhiều người, chuyện tình cảm có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Nhìn chung, cuộc sống phía trước của Dậu không có gì đáng ngại.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính thao khảo, chiêm nghiệm cho độc giả.

Đúng vào 8h ngày 21/11 âm lịch, xua đuổi Hung Tinh, 3 con giáp may mắn vận trình sáng rỡ, tài lộc đầy nhà, làm gì cũng thuận lợi

Đúng vào 8h ngày 21/11 âm lịch, xua đuổi Hung Tinh, 3 con giáp may mắn vận trình sáng rỡ, tài lộc đầy nhà, làm gì cũng thuận lợi

Vào lúc 8h ngày 21/11, 3 con giáp may mắn vận mệnh khai thông, công danh thuận lợi. Bản mệnh tích góp được vô số tiền tài, của cải cho tương lai sau này.

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