Đúng ngày Giáng Sinh, 3 con giáp may mắn vận đỏ đầy người, phất lên giàu có, cả công danh lẫn quyền lực đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 23/12/2021 10:03

Đúng vào dịp giáng Sinh, 3 con giáp may mắn khí vận hanh thông, công danh phát triển. Bản mệnh có cơ hội phất lên giàu có, cuộc sống phủ phê, sung túc.

Tuổi Thìn

Giáng Sinh là ngày tương đối may mắn đối với người tuổi Thìn. Công việc phát triển ổn định, suôn sẻ, con giáp tha hồ nhàn nhã, thong dong. Các khoản thu nhập dù là chính hay phụ đều rất tốt, bản mệnh không cần phải lo lắng về chuyện tài chính, tiền nong.

Sức khỏe của người tuổi Thìn không có gì đáng lo vào lúc này. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần tiết chế, không nên vui chơi quá độ để làm hại bản thân.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận trình của người tuổi Mão được cải thiện nhiều vào ngày giáng Sinh. Con giáp làm việc tích cực chủ động hơn và đang từng bước phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Tài chính dư dả, Dần mặc sức ăn chơi, không lo túng thiếu. 

Trong chuyện tình cảm, con giáp được nhiều người "để ý" nên cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra chọn lựa. Nếu Dần còn độc thân nên hạn chế ngoài quá khuya đề phòng hiểm họa bất ngờ.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi nhận nhiều phúc khí, may mắn đong đầy trong ngày giáng Sinh. Dù có hơi bận rộn nhưng sự nghiệp của Hợi phát triển rất tốt, mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch ban đầu. Các khoản thu nhập từ chính tới phụ đều gia tăng đáng kể, con giáp kiếm được món lợi lớn mà không phí chút công sức.

Vận trình thăng hạn, những điều con giáp may mắn này ao ước về công danh lẫn tình cảm đều có thể trở thành hiện thực.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính thao khảo, chiêm nghiệm cho độc giả.

Trong tuần cuối cùng của năm 2021, 3 con giáp may mắn chìm đắm trong tiền tài, làm ăn thuận lợi, khí vận hanh thông, phất lên giàu sang phú quý

Trong tuần cuối cùng của năm 2021, 3 con giáp may mắn chìm đắm trong tiền tài, làm ăn thuận lợi, khí vận hanh thông, phất lên giàu sang phú quý

Vào tuần cuối cùng của năm 2021, 3 con giáp may mắn vận trình hanh thông, sự nghiệp phát triển. Con giáp có cơ hội thể hiện tài năng, nâng cao thu nhập.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi Giáng Sinh Tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 27 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 2 giờ 27 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'