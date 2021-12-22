Trong tuần cuối cùng của năm 2021, 3 con giáp may mắn chìm đắm trong tiền tài, làm ăn thuận lợi, khí vận hanh thông, phất lên giàu sang phú quý

Vào tuần cuối cùng của năm 2021, 3 con giáp may mắn vận trình hanh thông, sự nghiệp phát triển. Con giáp có cơ hội thể hiện tài năng, nâng cao thu nhập.

Tuổi Tuất

Vào tuần cuối cùng của năm 2021, người tuổi Tuất vận trình bay cao, tiền tài đầy đủ. Được Thần Tài độ mạng, cơ may kiếm tiền sẽ liên tiếp đến với con giáp. Nếu biết nắm chắc cơ hội, bản mệnh sẽ phất lên nhanh chóng, tài chính dư dả không cần lo nghĩ.

Bên cạnh đó, với tài ăn nói cộng thêm tính nhiệt tình và tốt bụng, con giáp may mắn này có thể tạo dựng được các mối quan hệ lâu bềnh, giúp ích cho những bức phá sau này của bản mệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong tuần cuối cùng của năm 2021 có những biến đổi bất ngờ về tài lộc. Bước qua những khó khăn trước đó, con giáp giờ đây bức phá thành công, đạt được những thành tựu mà hiếm người có được. Hầu bao của Mão cũng vì thế mà trở nên rủng rỉnh. Bản mệnh càng cố gắng thì tiền chảy về túi sẽ càng nhiều.

Về chuyện tình cảm, nếu là người đã thành gia lập thất, khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình Mão sẽ được thu hẹp ít nhiều. Người độc thân không có nhiều thay đồi trong thồi gian này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuội Dậu trong 7 ngày cuối cùng của năm 2021 sẽ nhận được bao điều may mắn, phước lộc đầy nhà. Con giáp có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Nếu đang có ý định mở rộng kinh doanh hay thử sức ở một công việc mới, Dậu có thể tiến hành luôn trong giai đoạn này. Cát khí dồi dào, con giáp sẽ có được khởi đầu thuận lợi.

Tài chính của Dậu trong đang bước vào thời kỳ ổn định. Lương thưởng cuối năm cộng thêm ngân quỹ hiện tại giúp bản mệnh chẳng những trả dứt nợ nần mà còn dư dả vốn liến cho kế hoạch làm ăn sắp tới.

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính thao khảo, chiêm nghiệm cho độc giả.

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