Tử vi thứ Hai ngày 27/12/2021 của 12 con giáp: Dần - Dậu công danh thăng hạng, tha hồ đếm tiền, Thân bị tiểu nhân đeo bám, Mão cẩn thận tiền nong

Vào thứ Hai, người tuổi Tý có thể hoàn tất được vô khối các trách nhiệm được giao phó nhờ nguồn năng lượng dồi dào và tinh thần tích cực. Bản mệnh có thể gây bất ngờ cho mọi người xung quanh và bản thân mình bằng thành quả lao động đạt được.

Xem tử vi thứ Hai ngày 27/12/2021 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Có sự che chở của Tam Hợp, người tuổi Sửu làm gì cũng thuận lợi trong ngày thứ Hai. Bản mệnh có những quyết định sáng suốt trong công việc, nhận ra cơ hội khi mà người khác vẫn đang còn cảm thấy hoang mang. Con giáp kiếm tiền vô kể, cuộc sống dư dả, sung túc.

Thế nhưng, do quá chú tâm vào công việc mà Tý vô tình “bỏ rơi” bạn bè và người thân. Con giáp nên học cách cân bằng cuộc sống để tránh những tiếc nuối về sau.

Sức khỏe của con giáp được cải thiện rõ rệt, người ốm bệnh sau thời gian điều trị sẽ dần dần bình phục, trở về sum họp gia đình.

Tử vi thứ Hai ngày 27/12/2021 của tuổi Dần

Với những nỗ lực, quyết tâm đã tích lũy trong nhiều năm qua, tuổi Dần sẽ gặt hái được những "trái ngọt" trong công việc. Con giáp vận có được kha khá tiền tài, cuộc sống sung túc, dư dả. Dần cũng đừng quên chú ý mở rộng các mối quan hệ xã hội để có điểm tựa vững chắc cho sự nghiệp sau này.

Gia đạo của Dần cũng không có gì thay đổi. Các thành viên đều rất khắn khít và yêu thương nhau.

Tử vi thứ Hai ngày 27/12/2021 của tuổi Mão

Trong thứ Hai, người tuổi Mão cần cẩn thận với chuyện tiền nong. Nhất là khi bạn chuyển tiền sẽ dễ bị để sai số, việc giấy tờ cũng dễ nhầm lẫn. Con giáp nên nhờ người khác soát lỗi cho bạn sẽ tối ưu hơn.

Con giáp cũng trở nên nóng nảy, khăng khăng bảo vệ những lý lẽ của mình mà bỏ qua việc lắng nghe người khác. Điều này khiến bạn “mất điểm” trong mắt cả đồng nghiệp lẫn cấp trên. Mão hãy cẩn thận trong cách cư xử nhé.

Tử vi thứ Hai ngày 27/12/2021 của tuổi Thìn

Người tuổi Thìn nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói, tránh to tiếng gây thị phi với người xung quanh. Sự bảo thủ của Thìn sẽ có thể làm hỏng mối quan hệ hiện tại. Con giáp phải biết kiểm soát cảm xúc của mình.

Con giáp mua sắm không ngừng chỉ vì sở thích nhất thời, hoặc muốn giải quyết nỗi buồn hiện tại. Tuy nhiên, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến tài chính của con giáp. Thìn nên điều chỉnh thói quen này nếu không muốn lâm vào cảnh nợ nần.

Tử vi thứ Hai ngày 27/12/2021 của tuổi Tỵ

Có thể nói thứ Hai là giai đoạn người tuổi Tỵ bắt đầu chuyển vận nên số thuận lợi nhất định về sự nghiệp và tình duyên sẽ đến. Được Thần Tài phù trợ, con giáp vượt qua khó khăn và gặt hái nhiều thành công ngoài mong đợi. Con giáp làm việc hết mình và nhận về lương thưởng xứng đáng.

Trong tình cảm, con giáp cần tiết chế cảm xúc và dành không gian riêng cho cả hai. Sự thấu hiểu và chân thành sẽ giúp cặp đôi có một cái kết đẹp vào thời gian tới.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 27/12/2021 của tuổi Ngọ

Thứ Hai dự báo một số rắc rối liên quan tới tiền bạc mà người tuổi Ngọ không lường được một số bất trắc khác. Những sai sót trong công việc khiến làm ăn thua lỗ. Lời khuyên cho Ngọ nên ưu tiên các giải pháp an toàn, hãy nghĩ tới dài hạn vì bạn sẽ dễ mất tiền đấy.

Con giáp cũng cần hạn chế tiếp xúc với những vật sắc nhọn trong ngày nảy bởi bên cạnh việc có thể khiến Ngọ bị thương còn mang lại những điều không tốt.

Tử vi thứ Hai ngày 27/12/2021 của tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có lợi thế hơn về tiền bạc so với những người xung quanh nhưng nên khiêm tốn hơn. Chẳng ai biết vận may của con giáp duy trì được bao lâu, nên Mùi cần tích cực rèn luyện và học hỏi để một mình vượt qua “giông bão”.

Vận trình tình cảm của người tuổi Mùi được cải thiện, Con giáp nên chủ động hơn trong việc tấn công để có được hạnh phúc viên mãn.

Tử vi thứ Hai ngày 27/12/2021 của tuổi Thân

Thứ Hai là ngày không mấy tốt đẹp đối với người tuổi Thân. Bản mệnh bị tiểu nhân quấy phá nên làm gì cũng không thuận lợi, dễ xảy ra sai sót, hư hỏng. Ngân khố đang bị đe dọa, con giáp đứng trước bờ vực tiêu tan sự nghiệp.

Sức khỏe của bản mệnh hôm nay không được khả quan, do đó chớ nên chủ quan Thân nhé. Thời tiết ngày càng thay đổi, dịch bệnh hoành hành, con giáp nên giữ ấm cơ thể và đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.

Tử vi thứ Hai ngày 27/12/2021 của tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong thứ Hai vận trình hanh thông, gặp nhiều may mắn. Những kế hoạch, công việc làm ăn của con giáp sẽ gặt hái được không ít thành công. Con giáp thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ từ cả công việc chính lẫn phụ nên chi tiêu có phần thoải mái.

Con giáp độc thân có thể gặp được nhân duyên trong ngày đầu tuần.Còn đối với người đã có gia đình, tổ ấm hạnh phúc, viên mãn là điều ai cũng phải ngưỡng mộ.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 27/12/2021 của tuổi Tuất

Tài lộc dồi dào ghé thăm cùng với sự xuất hiện của Thần Tài được xem là tín hiệu tốt để người tuổi Tuất có thể cải thiện tình hình tài chính hiện tại. Một số người hoàn trả được khoản nợ đang có để có được cuộc sống ung dung, thoải mái hơn.

Tuy nhiên, gia đình của Tuất gặp không ít bất ổn trong thời gian này. Những mâu thuẫn nếu không được giải quyết sẽ làm rạn nứt tình cảm của các thành viên trong gia đình.

Tử vi thứ Hai ngày 27/12/2021 của tuổi Hợi

Trong thứ Hai,người tuổi Hợi làm việc gì cũng cần thận trọng, chớ tỏ ra thờ ơ, lơ là, khiến kẻ xấu tìm ra cơ hội để lợi dụng. Con giáp dễ vướng phải tranh chấp hoặc phải thích nghi với những điều kiện làm việc mới, vì thế mà Hợi cần hết sức bình tĩnh, chớ nôn nóng mà lại hỏng việc.

Gia đình khó tránh xung đột giữa các thế hệ. Cha mẹ và con cái cần trò chuyện và đặt mình vào vị trí đối phương nhiều hơn nếu muốn hóa giải khúc mắc.

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