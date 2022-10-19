Vào 18h ngày 20/10: Đức Phật gia trì phù trợ, 3 con giáp tài lộc bội thu, đi đằng Đông trúng bạc, đi đằng Tây vớt được vàng

Tâm linh - Tử vi 19/10/2022 18:00

Vào khung giờ này, những con giáp sau được dự đoán sẽ nhận được cơ hội mới trong cuộc sống cũng như sự nghiệp.

 

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất khá nhiệt tình, dí dỏm và hài hước. Họ sống chân thành, hòa đồng nên được nhiều người yêu mến. Trong công việc, con giáp này chăm chỉ, ham học hỏi, luôn tận lực, tận tâm với những nhiệm vụ mình được giao. Không những thế, họ còn không ngại thay đổi, học hỏi những cái mới, dám thử thách bản thân để ngày một tiến bộ.

Vào 18h ngày 20/10: Đức Phật gia trì phù trợ, 3 con giáp tài lộc bội thu, đi đằng Đông trúng bạc, đi đằng Tây vớt được vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào khung giờ này, con giáp tuổi Tuất có tài vận tăng vọt, gặp được vô số điều may mắn. Người tuổi này làm đâu gặt đấy, những kế hoạch, dự định mà họ ấp ủ bấy lâu nay cũng có cơ hội trở thành hiện thực. Người làm kinh doanh có thêm cơ hội đầu tư sinh lời. Trong khung giờ này, con giáp tuổi Tuất nỗ lực hết mình nên công việc, sự nghiệp có nhiều bứt phá, mọi chuyện đều suôn sẻ đến không ngờ.

Tuổi Thìn

Từ giai đoạn này, sẽ có nhiều cơ hội tốt đến với tuổi Thìn khiến họ sẽ khó chọn lựa, nhưng nếu như biết nắm bắt tình hình và chọn được cơ hội tốt nhất thì tuổi Thìn sẽ đổi đời. Dự kiến người tuổi Thìn nếu như không giàu có thì cũng rủng rỉnh tiền bạc, thoải mái tiêu xài.

Vào 18h ngày 20/10: Đức Phật gia trì phù trợ, 3 con giáp tài lộc bội thu, đi đằng Đông trúng bạc, đi đằng Tây vớt được vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, người cầm tinh con Thìn sẽ xoay chuyển được tình thế, ngày một thăng hoa hơn. Nhìn chung, tuổi Thìn có nhiều triển vọng, tài lộc rủng rỉnh, mọi việc đều đi lên theo chiều hướng tích cực. Con giáp này nên cảm thấy tự hào khi bản thân đi được đến thành công như hôm nay. Lúc này, bạn không những vượt qua được khó khăn mà còn tìm thấy không gian phát triển và cơ hội thăng tiến thuận lợi.

Tuổi Sửu

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu trong khung giờ này vượng phát, vì thế, nếu bản mệnh có ý định cầu tài, khai trương hay mở rộng quy mô kinh doanh, đầu tư thì có lẽ chọn thời điểm này là thích hợp nhất. Với người làm kinh doanh buôn bán, túi tiền của bạn rủng rỉnh hơn đáng kể khi lượng khách hàng tăng đột biến. Quá trình phấn đấu làm giàu có thể khiến bạn phải làm luôn chân luôn tay đấy, nhưng thành quả sẽ vô cùng xứng đáng.

Vào 18h ngày 20/10: Đức Phật gia trì phù trợ, 3 con giáp tài lộc bội thu, đi đằng Đông trúng bạc, đi đằng Tây vớt được vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đường công danh cũng khá thuận lợi khi có cát tinh hiệp trợ. Người tuổi này có thể đạt được những bước tiến mới trong sự nghiệp, chuyện tăng lương hoặc thưởng nóng nằm trong tầm tay. 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Tử vi 8h sáng ngày 20/10: Vận xui tan biến, 3 con giáp hoan hỉ rơi vào núi vàng, giàu sang nhất xứ 

Tử vi 8h sáng ngày 20/10: Vận xui tan biến, 3 con giáp hoan hỉ rơi vào núi vàng, giàu sang nhất xứ 

Trong khung giờ này có 3 con giáp sẽ may mắn bội phần, mọi chuyện hanh thông và sự nghiệp thăng hoa.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi 12 con giáp tử vi bói 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 36 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 1 giờ 36 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 2 giờ 33 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 3 giờ 34 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 4 giờ 36 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két