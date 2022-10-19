Vào 18h ngày 20/10: Đức Phật gia trì phù trợ, 3 con giáp tài lộc bội thu, đi đằng Đông trúng bạc, đi đằng Tây vớt được vàng

Vào khung giờ này, những con giáp sau được dự đoán sẽ nhận được cơ hội mới trong cuộc sống cũng như sự nghiệp.

Tuổi Tuất Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất khá nhiệt tình, dí dỏm và hài hước. Họ sống chân thành, hòa đồng nên được nhiều người yêu mến. Trong công việc, con giáp này chăm chỉ, ham học hỏi, luôn tận lực, tận tâm với những nhiệm vụ mình được giao. Không những thế, họ còn không ngại thay đổi, học hỏi những cái mới, dám thử thách bản thân để ngày một tiến bộ.



Ảnh minh họa: Internet Vào khung giờ này, con giáp tuổi Tuất có tài vận tăng vọt, gặp được vô số điều may mắn. Người tuổi này làm đâu gặt đấy, những kế hoạch, dự định mà họ ấp ủ bấy lâu nay cũng có cơ hội trở thành hiện thực. Người làm kinh doanh có thêm cơ hội đầu tư sinh lời. Trong khung giờ này, con giáp tuổi Tuất nỗ lực hết mình nên công việc, sự nghiệp có nhiều bứt phá, mọi chuyện đều suôn sẻ đến không ngờ. Tuổi Thìn Từ giai đoạn này, sẽ có nhiều cơ hội tốt đến với tuổi Thìn khiến họ sẽ khó chọn lựa, nhưng nếu như biết nắm bắt tình hình và chọn được cơ hội tốt nhất thì tuổi Thìn sẽ đổi đời. Dự kiến người tuổi Thìn nếu như không giàu có thì cũng rủng rỉnh tiền bạc, thoải mái tiêu xài.



Ảnh minh họa: Internet Trong công việc, người cầm tinh con Thìn sẽ xoay chuyển được tình thế, ngày một thăng hoa hơn. Nhìn chung, tuổi Thìn có nhiều triển vọng, tài lộc rủng rỉnh, mọi việc đều đi lên theo chiều hướng tích cực. Con giáp này nên cảm thấy tự hào khi bản thân đi được đến thành công như hôm nay. Lúc này, bạn không những vượt qua được khó khăn mà còn tìm thấy không gian phát triển và cơ hội thăng tiến thuận lợi. Tuổi Sửu Vận trình tài lộc của tuổi Sửu trong khung giờ này vượng phát, vì thế, nếu bản mệnh có ý định cầu tài, khai trương hay mở rộng quy mô kinh doanh, đầu tư thì có lẽ chọn thời điểm này là thích hợp nhất. Với người làm kinh doanh buôn bán, túi tiền của bạn rủng rỉnh hơn đáng kể khi lượng khách hàng tăng đột biến. Quá trình phấn đấu làm giàu có thể khiến bạn phải làm luôn chân luôn tay đấy, nhưng thành quả sẽ vô cùng xứng đáng. Ảnh minh họa: Internet Đường công danh cũng khá thuận lợi khi có cát tinh hiệp trợ. Người tuổi này có thể đạt được những bước tiến mới trong sự nghiệp, chuyện tăng lương hoặc thưởng nóng nằm trong tầm tay. *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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