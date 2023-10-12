Vào 10 ngày đầu tháng 9 âm lịch, Thần Tài chỉ điểm, cát lộc hanh thông, 3 con giáp sự nghiệp thịnh vượng, tiền tài phủ phê

Tâm linh - Tử vi 12/10/2023 16:49

Tử vi dự báo, vào 10 ngày đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp may mắn sự nghiệp thuận lợi, cát khí đầy nhà, vận trình phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn đạt cát đạt lợi, lộc phủ đầy nhà vào 10 ngày đầu tháng 9 âm lịch. Công việc thuận lợi mang đến cho bạn tiền bạc rủng rỉnh. Bản mệnh làm việc rất chăm chỉ nên hoàn toàn xứng đáng với những thành công vang dội mà mình có được.

Ngoài ra, con giáp còn có thể có được một khoản thu không nhỏ từ những trò chơi may rủi. Tuy nhiên, con giáp chỉ nên xem đây là may mắn thoáng qua và tiếp tục tập trung vào việc chính của mình. Sức khỏe của bạn khá hơn trước nhiều. Tuy nhiên, con giáp cũng nên hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ, chất kích thích như bia rượu vì nó không tốt cho bạn.

Vào 10 ngày đầu tháng 9 âm lịch, Thần Tài chỉ điểm, cát lộc hanh thông, 3 con giáp sự nghiệp thịnh vượng, tiền tài phủ phê - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi cho thấy, mọi việc của người tuổi Mùi vô cùng tốt đẹp vào 10 ngày đầu tháng 9 âm lịch. Nếu có kế hoạch kinh doanh nào đó, hãy bắt tay vào thực hiện nay vì thời cơ rất thuận lợi. Con giáp may mắn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, mở ra một trang mới cho sự nghiệp.

Mùi tìm thấy hướng đi phù hợp với mình, tự do phát triển và đạt được những thành quả như mong muốn. Chuyện tình cảm của con giáp khả quan. Người độc thân gặp gỡ đối tượng hợp ý nhờ vào mai mối, lời giới thiệu của bạn bè. Người đã có gia đình có được hạnh phúc khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Vào 10 ngày đầu tháng 9 âm lịch, Thần Tài chỉ điểm, cát lộc hanh thông, 3 con giáp sự nghiệp thịnh vượng, tiền tài phủ phê - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vận trình hanh thông, công danh phát đạt vào 10 ngày đầu tháng 9 âm lịch. Công việc của con giáp trở nên thuận lợi, được cấp trên tin tưởng, đề bạc lên những vị trí cao hơn. Tài lộc khởi sắc rực rỡ.

Nếu đang có ý định mở rộng làm ăn, bản mệnh hãy tiến hành vào thời gian này sẽ nhận về lợi nhuận khổng lồ. Thời gian này phương diện sức khỏe cũng cải thiện đáng kể do con giáp may mắn này đã biết đầu tư nhiều thời gian hơn vào việc tập thể dục và sinh hoạt điều độ.

Vào 10 ngày đầu tháng 9 âm lịch, Thần Tài chỉ điểm, cát lộc hanh thông, 3 con giáp sự nghiệp thịnh vượng, tiền tài phủ phê - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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