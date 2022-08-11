Vào 0h ngày 12/8: Lộc tới cản không nổi, 3 tuổi ra sức hứng vàng, ra công đón bạc, công danh sự nghiệp phất lên vù vù, tiền tài tăng lên như vũ bão

Tuổi Mão

Người tuổi Mão được phù trợ nên mọi vận xui hay khó khăn gì trong sự nghiệp, tiền tài hay tình duyên đều suôn sẻ trong tháng thời gian tới.

Con giáp này sẽ có tài vận vô cùng tốt đẹp, chuyện làm giàu cũng không hề khó với họ trong tháng này. Đây là lúc người tuổi Mão có thể thu lại những gì đã từng mất.

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Không chỉ vậy, trong sự nghiệp người tuổi Mão cũng có những bước đột phá mới, là nền tảng vững chắc cho công việc về sau. Tuy nhiên, khi tiền bạc dư dả, Thìn nhớ tiết kiệm cho tương lai chứ đừng tiêu xài hoang phí nhé!

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất luôn đặt trách nhiệm của bản thân lên hàng đầu, làm gì cũng ổn thỏa, chu đáo. Dù có sinh ra trong gia đình giàu có hay không, tuổi Tuất vẫn sẽ có cuộc sống viên mãn, ngày càng sung túc.

Ảnh minh họa

Ngày 12/8 sẽ mở ra cơ hội mới cho người tuổi Tuất về công việc khi có sự thay đổi lớn, đánh dấu một trang khác của cuộc đời. Thế nên khi có cơ hội để thay đổi công việc, đúng sở trường thì người tuổi Tuất nên nắm bắt vì đó sẽ là tiền đề để có được cuộc sống sung sướng sau này.

*Thông tin của bài chỉ mang tính tham khảo.