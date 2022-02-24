Vận xui đeo bám, rủi ro ập đến, 3 con giáp này ngày 24/2/2022 cần đề phòng tiểu nhân, tránh hao hụt tiền của

Theo tử vi ngày 24/2/2022 , người tuổi Thìn không gặp được nhiều may mắn, và điều đó có thể được thể hiện ngay trên phương diện sự nghiệp, ví dụ như lãnh đạo không ủng hộ, đồng nghiệp cạnh tranh… Bên cạnh đó, bạn cần chú ý đến những kẻ có ý đồ tiếp cận mình, bởi đó có thể là kẻ tiểu nhân muốn gây hại cho sự nghiệp của bạn, khiến công việc gặp nhiều rắc rối.

Phương diện tài lộc của bản mệnh khá yên ắng trong tuần này. Có thể ngay từ đầu tuần, cơ hội đến với bạn tới tấp khiến bạn mừng thầm, nhưng ngay sau đó, bạn sẽ nhận ra rằng những cơ hội ấy không đáng tin cậy, hoặc không đem lại nhiều lời lãi như bạn hằng mong muốn.

Người tuổi Ngọ cũng là một trong số những con giáp dễ gặp tiểu nhân trong ngày 24/2/2022, khiến cho công việc khó bề suôn sẻ, gặp phải nhiều khó khăn, trở ngại. Đặc biệt, hãy cẩn trọng với lời ăn tiếng nói của mình nếu không muốn tạo cơ hội cho tiểu nhân phá hoại công việc của mình.

Bản mệnh gặp phải những thế lực thù địch, cả bên trong lẫn bên ngoài, nếu không cẩn thận sẽ vướng phải tai họa rất lớn. Con giáp này vì thế mà cảm thấy thất vọng, chán chường, có phần muốn buông xuôi vì không thấy được hy vọng phía cuối con đường. Nhưng hãy cứ thận trọng trong mọi hành động và lời nói thì không phải lo bị kẻ xấu nắm thóp.

Người tuổi Ngọ cũng là một trong số những con giáp dễ gặp tiểu nhân trong ngày 24/2/2022 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày 24/2/2022, công việc của người tuổi Hợi bị đình trệ. Trong ngày này, con giáp Hợi sẽ dễ bị tiểu nhân phá rối nhiều hơn. Lộ trình thăng quan tiến chức vì thế mà gián đoạn, trở nên mù mịt.

Ngoài ra, trong ngày 24/2/2022 Hợi còn gặp khó khăn về tài chính. Các khoản thu nhập ít dần khiến bạn nhiều lần phải dùng tới khoản tiền tiết kiệm. Hợi cần cẩn trọng hơn khi trong lá số tử vi có điềm báo hung tinh. Con giáp này dễ bị mất tiền oan hoặc bị lừa tiền, vướng phải tranh chấp về tiền bạc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.