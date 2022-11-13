Vận trình chông gai, hung tinh chiếu mệnh: 3 con giáp xui xẻo tuần mới (14-20/11) cần bền tâm vững chí hơn, vượt qua khó khăn cuộc sống sẽ hanh thông bội phần

Tâm linh - Tử vi 13/11/2022 07:07

Tử vi dự báo rằng, những con giáp dưới đây sẽ có vận trình kém may mắn tuần này (14-20/11), họ cần chuẩn bị tinh thần đối diện với điều không mong muốn.

Tuổi Dần

Xem tử vi khoa học, rất tiếc khi tuổi Dần chính là một trong những con giáp xui xẻo cuối tuần này (14-20/11). Đặc biệt, tài chính của bạn có thể đối mặt với rất nhiều nguy cơ, tuyệt đối không được phép chủ quan.

Hung tinh chiếu mệnh, con giáp này có nguy cơ thất thoát tiền bạc, đầu tư dễ rơi vào cảnh thua lỗ hoặc bị lừa lọc. Rắc rối một khi xảy ra sẽ rất khó có thể giải quyết được trong một sớm một chiều.

Vận trình chông gai, hung tinh chiếu mệnh: 3 con giáp xui xẻo tuần mới (14-20/11) cần bền tâm vững chí hơn, vượt qua khó khăn cuộc sống sẽ hanh thông bội phần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Để tránh những điều ngoài ý muốn xảy ra, con giáp này cần tỉnh táo, bình tĩnh để tránh đưa ra những quyết định sai lầm ảnh hưởng trầm trọng hơn.

Một số người có thể sẽ nhận được lời hỏi vay mượn từ người thân, bạn bè. Bạn nên xem xét đến khả năng chi trả, mục đích sử dụng của đối phương, đừng nên tin tưởng người khác hoàn toàn mà có thể mất tiền bạc của mình.

Tuổi Tỵ

Lời khuyên tốt nhất dành cho người tuổi Tỵ trong tuần này (14-20/11) là hãy giữ lý trí trong mọi việc, chớ nên hành xử bốc đồng. Hung tinh xuất hiện từ đầu tuần ngăn trở rất nhiều kế hoạch mà bản mệnh đã đề ra từ trước.

Thay vì đợi cho sự cố xảy ra thì bạn nên chủ động để thích nghi, thay đổi với hoàn cảnh thực tế, hạn chế tối thiểu các sai sót xảy ra.

Vận trình chông gai, hung tinh chiếu mệnh: 3 con giáp xui xẻo tuần mới (14-20/11) cần bền tâm vững chí hơn, vượt qua khó khăn cuộc sống sẽ hanh thông bội phần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh hưởng của Tiểu Hao khiến bạn dễ có những quyết định sai trong chuyện tiền nong, may mà đó là những khoản tiền không quá lớn. Thời điểm này, bạn nên tìm cách gia tăng thu nhập để bù đắp những gì đã mất, chớ nên buồn bã vì những gì đã qua.

Ngoài ra, vận trình tình cảm đang đi xuống khi hai người đang thiếu đi sự thấu hiểu. Những quan điểm bất đồng khiến cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy trở nên khá căng thẳng, vì vậy hãy tiết chế cảm xúc và cẩn thận lời nói.

Tuổi Tuất

Theo tử vi tuần mới (14-20/11), người cầm tinh tuổi Tuất sẽ gặp một số chuyện không như ý. Tử vi 12 con giáp có lời khuyên dành cho tuổi Tuất trong tuần mới này luôn phải chú ý tới công việc của mình.

Trời sinh nhưng người tuổi Tuất tính tình nóng nảy của bạn ảnh hưởng lớn đến công việc của bạn. Nếu bạn không thay đổi tính nết thì sẽ  làm mất đi những tình cảm tốt đẹp gây dựng từ trước tới giờ. Cấp trên sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một người nhân viên suốt ngày thích cãi vã đâu.

Vận trình chông gai, hung tinh chiếu mệnh: 3 con giáp xui xẻo tuần mới (14-20/11) cần bền tâm vững chí hơn, vượt qua khó khăn cuộc sống sẽ hanh thông bội phần - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc có vẻ ổn định nhưng bạn lại không biết sử dụng đúng mục đích thường chi vào những cuộc nhậu nhiều quá chính là điều khiến bạn tiền khô cháy túi cuối tháng.

Chuyện tình cảm khiến con giáp xui xẻo tuần này khó mà suy nghĩ lạc quan. Nếu thực sự muốn tinh thần thoải mái, hãy buông bỏ những sự việc xảy ra trong quá khứ, để ý đến những điều nhỏ nhặt xung quanh vì đó có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC liên hồi trong 7 ngày tới (14/11 - 20/11): Bội thu tiền bạc, giàu 'nứt đố đổ vách', gia đình êm ấm hạnh phúc

3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC liên hồi trong 7 ngày tới (14/11 - 20/11): Bội thu tiền bạc, giàu 'nứt đố đổ vách', gia đình êm ấm hạnh phúc

Tử vi dự báo rằng, trong 7 ngày sắp tới đây (14/11-20/11), những con giáp này có cơ hội bứt phá trong sự nghiệp, có khoản thu nhập ấn tượng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp xui xẻo tuần mới con giáp kém may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 21 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 2 giờ 21 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 3 giờ 21 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc