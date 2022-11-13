Vận trình chông gai, hung tinh chiếu mệnh: 3 con giáp xui xẻo tuần mới (14-20/11) cần bền tâm vững chí hơn, vượt qua khó khăn cuộc sống sẽ hanh thông bội phần

Hung tinh chiếu mệnh, con giáp này có nguy cơ thất thoát tiền bạc, đầu tư dễ rơi vào cảnh thua lỗ hoặc bị lừa lọc. Rắc rối một khi xảy ra sẽ rất khó có thể giải quyết được trong một sớm một chiều.

Xem tử vi khoa học, rất tiếc khi tuổi Dần chính là một trong những con giáp xui xẻo cuối tuần này (14-20/11). Đặc biệt, tài chính của bạn có thể đối mặt với rất nhiều nguy cơ, tuyệt đối không được phép chủ quan.

Một số người có thể sẽ nhận được lời hỏi vay mượn từ người thân, bạn bè. Bạn nên xem xét đến khả năng chi trả, mục đích sử dụng của đối phương, đừng nên tin tưởng người khác hoàn toàn mà có thể mất tiền bạc của mình.

Để tránh những điều ngoài ý muốn xảy ra, con giáp này cần tỉnh táo, bình tĩnh để tránh đưa ra những quyết định sai lầm ảnh hưởng trầm trọng hơn.

Tuổi Tỵ

Lời khuyên tốt nhất dành cho người tuổi Tỵ trong tuần này (14-20/11) là hãy giữ lý trí trong mọi việc, chớ nên hành xử bốc đồng. Hung tinh xuất hiện từ đầu tuần ngăn trở rất nhiều kế hoạch mà bản mệnh đã đề ra từ trước.

Thay vì đợi cho sự cố xảy ra thì bạn nên chủ động để thích nghi, thay đổi với hoàn cảnh thực tế, hạn chế tối thiểu các sai sót xảy ra.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh hưởng của Tiểu Hao khiến bạn dễ có những quyết định sai trong chuyện tiền nong, may mà đó là những khoản tiền không quá lớn. Thời điểm này, bạn nên tìm cách gia tăng thu nhập để bù đắp những gì đã mất, chớ nên buồn bã vì những gì đã qua.

Ngoài ra, vận trình tình cảm đang đi xuống khi hai người đang thiếu đi sự thấu hiểu. Những quan điểm bất đồng khiến cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy trở nên khá căng thẳng, vì vậy hãy tiết chế cảm xúc và cẩn thận lời nói.

Tuổi Tuất

Theo tử vi tuần mới (14-20/11), người cầm tinh tuổi Tuất sẽ gặp một số chuyện không như ý. Tử vi 12 con giáp có lời khuyên dành cho tuổi Tuất trong tuần mới này luôn phải chú ý tới công việc của mình.

Trời sinh nhưng người tuổi Tuất tính tình nóng nảy của bạn ảnh hưởng lớn đến công việc của bạn. Nếu bạn không thay đổi tính nết thì sẽ làm mất đi những tình cảm tốt đẹp gây dựng từ trước tới giờ. Cấp trên sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một người nhân viên suốt ngày thích cãi vã đâu.

Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc có vẻ ổn định nhưng bạn lại không biết sử dụng đúng mục đích thường chi vào những cuộc nhậu nhiều quá chính là điều khiến bạn tiền khô cháy túi cuối tháng.

Chuyện tình cảm khiến con giáp xui xẻo tuần này khó mà suy nghĩ lạc quan. Nếu thực sự muốn tinh thần thoải mái, hãy buông bỏ những sự việc xảy ra trong quá khứ, để ý đến những điều nhỏ nhặt xung quanh vì đó có thể là những gì bạn đang tìm kiếm.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!