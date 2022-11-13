Không ai may mắn bằng 3 con giáp trong tuần mới này (14-20/11), tài lộc gõ cửa, tiền tài tăng phi mã, đời sống tình cảm cũng vô cùng viên mãn.

Tuổi Thân Thân là một trong những con giáp bùng nổ tài lộc trong tuần mới này (14-20/11). Nhờ gặp lộc trời cho, lại được người bên cạnh giúp đỡ nên sự nghiệp của bản mệnh lên như diều gặp gió. Việc làm ăn kinh doanh cũng ngày càng phát đạt. Từ làm ăn nhỏ trở thành làm ăn lớn, nguồn thu chính từ đây mà ra. Ảnh minh họa: Internet Có thể thấy, vận may của bản mệnh đang lội ngược dòng, những khó khăn vốn chưa được giải quyết thì trong thời gian này sẽ hanh thông, viên mãn hơn người. Đặc biệt những người làm công chức sẽ có cơ hội thăng quan phát tài trong thời gian này khiến ai cũng nể phục.

Từ giai đoạn này, tuổi Thân sẽ xây dựng lại sự nghiệp, từng bước phát triển bền vững, thời gian tới không lo cơm áo gạo tiền, tài vận cũng thăng hoa bất ngờ, chỉ việc nắm bắt cơ hội tiến về phía trước và xây dựng cuộc sống viên mãn, cuối năm mua nhà mua xe trong tầm tay. Tuổi Mão Xin chúc mừng tuổi Mão là con giáp phát tài tuần này (14-20/11). Tài lộc vượng từ giữa tuần trở đi, đặc biệt là với người làm đầu tư, kinh doanh. Nếu nắm chắc cơ hội, bạn vừa có thể thu vào một khoản kha khá, vừa để ra được một khoản ngân sách để có thể mua sắm theo ý muốn.

Ảnh minh họa: Internet Với người làm công ăn lương, phương diện sự nghiệp không có gì phải lo lắng trong tuần này khi bản mệnh được Chính Quan che chở. Con giáp này có thể đạt được nhiều bước tiến vượt bậc, nhờ vậy bạn có thể nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh. Đặc biệt, Thiên Ấn xuất hiện ngay từ đầu tuần sẽ rất có lợi cho những người muốn thăng quan tiến chức. Bản mệnh hãy nhanh chóng bắt tay vào thực hiện công việc của mình, gây ấn tượng tốt với lãnh đạo thì cơ hội để thăng chức, tăng lương nằm ngay trong tầm tay. Tuổi Hợi Theo tử vi 12 con giáp, bước sang tuần mới này (14-20/11), người tuổi Hợi sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố liên tục. Điều đó dẫn đến không chỉ đường công danh của họ phất lên, mà của cải tiền bạc cũng ngày càng dồi dào. Ảnh minh họa: Internet Người làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng, cơ hội thăng chức, tăng lương đã đến rất gần. Vận quý nhân khởi vượng nên tài lộc cũng được khai mở. Trong thời gian này người tuổi Hợi sẽ có quý nhân phù trợ nên con giáp này sẽ kiếm bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú quý đang ở ngay trước mắt. Vận trình đang lên, con giáp hãy tận dụng triệt để cơ hội để đạt được những thành tích cao trong sự nghiệp. Tài vận bừng sáng, nếu biết cách tích lũy thì cuối năm mua nhà mua xe, hưởng thụ cuộc sống sung túc là điều trong tầm tay. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Bước sang tuần mới (14-20/11): Con giáp nào TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC đổi đời đổi vận 100 tỷ cầm tay? Theo tử vi hàng tuần của 12 con giáp từ ngày 14/11 đến 20/11, 3 con giáp dưới đây sẽ may mắn có quý nhân giúp đỡ, mọi kế hoạch tiến triển suôn sẻ.

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