Đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa mai (20/10 âm lịch): Mặt trời lên thiên đỉnh, 3 con giáp tiền vào như nước, hỷ sự nối đuôi kéo đến tận nhà

Tâm linh - Tử vi 12/11/2022 08:31

Tử vi cho biết, kể từ 12 giờ trưa mai (20/10 âm lịch), những con giáp dưới đây cầu được ước thấy, cuộc sống có sự chuyển biến vô cùng tích cực.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Hợi hiền lành, chịu thương chịu thương chịu khó, không ngại gian truân vất vả để tìm kiếm thời cơ tốt đổi đời. So với những con giáp khác, tuổi Hợi tuy không với xuất thân khá giả nhưng lại với khả năng tạo dựng sự giàu với và phú quý cho riêng mình.

Đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa mai (20/10 âm lịch): Mặt trời lên thiên đỉnh, 3 con giáp tiền vào như nước, hỷ sự nối đuôi kéo đến tận nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đúng 12 giờ trưa mai (Chủ nhật, 20/10 âm lịch), người tuổi Hợi sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng may mắn, mọi thứ vạn sự hanh hao thông, muốn làm giàu chỉ trong tầm tay. Vào thời kì này, tuổi Hợi sẽ cảm nhận được ý thức đang phấn chấn hơn, mọi việc mà con giáp may mắn này làm đều sẽ hanh hao thông hơn.

Đây sẽ là bước chuyển mình to lớn trong tài vận của những người tuổi Hợi. Con giáp này sẽ thu hút được nhiều tài lộc, làm ăn phát đạt, đánh đâu thắng đó, sự nghiệp cũng như cuộc sống đều đạt tới độ mĩ mãn trong cuối năm nay.

Tuổi Thìn

Tử vi cho thấy, kể từ 12 giờ trưa ngày 20/10 âm lịch, người tuổi Thìn sẽ cải thiện được tài chính và sự nghiệp. Cung tiền nong vốn giậm chân tại chỗ nay được khơi thông. Dòng tiền chảy vào trơn tru, Thìn rủng rỉnh, dư dả tới tận thời kì dài sau đó.

Đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa mai (20/10 âm lịch): Mặt trời lên thiên đỉnh, 3 con giáp tiền vào như nước, hỷ sự nối đuôi kéo đến tận nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn với Cát Tinh cao chiếu, quý nhân đỡ đầu. Dù làm thuê ăn lương hay kinh doanh, tự mình khởi nghiệp, Thìn cũng thuận buồm xuôi gió. Về cuối năm, những hợp đồng trị giá to liên tục tới, thời cơ kiếm tiền trở nên tiện lợi hơn. Người tuổi Thìn còn mang mệnh phú quý, với thể trở thành ngôi sao may mắn của gia đình.

Sự nghiệp sắp tới của Thìn không ngừng phát triển, cơ hội thăng tiến ngày một nhiều. Không những vậy, đường tình duyên cũng mỹ mãn, dễ gặp được ý trung nhân xứng đôi vừa lứa, có một cuộc hôn nhân viên mãn khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ.

Tuổi Mùi

Tử vi nói rằng, đúng 12 giờ trưa mai (20/10 âm lịch), những người tuổi Mùi có Nhị Hợp nâng đỡ nên làm ăn thuận lợi. Nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội, con giáp này có thể tìm thêm được các mối đầu tư mới, ký kết các bản hợp đồng có giá trị, mở rộng mạng lưới khách hàng. Điều này giúp tuổi Mùi thoát khỏi khó khăn trước đó, mang lại nguồn thu nhập tốt hơn, cuộc sống cũng dư dả hơn.

Đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa mai (20/10 âm lịch): Mặt trời lên thiên đỉnh, 3 con giáp tiền vào như nước, hỷ sự nối đuôi kéo đến tận nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Kể từ đây, vận mệnh của con giáp này sẽ càng xoay chuyển ngoạn mục, dễ dàng có cơ hội mua nhà hay tậu xe. Đường tài vận tỏa sáng, sự nghiệp của tuổi Mùi cũng hanh thông hơn nhờ xuất hiện quý nhân phù trợ.

Đặc biệt, trong khoảng thời gian sắp tới, người tuổi Mùi không chỉ may mắn trong công danh, tiền bạc mà còn rất may mắn trong tình duyên. Với người tuổi Mùi còn độc thân sẽ có đôi có cặp. Với người đã có tình yêu của mình sẽ càng thêm gắn bó, cuộc sống thăng hoa thêm phần yêu mến.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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