Bước sang tuần mới (14-20/11): Con giáp nào TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC đổi đời đổi vận 100 tỷ cầm tay?

Tâm linh - Tử vi 12/11/2022 21:11

Theo tử vi hàng tuần của 12 con giáp từ ngày 14/11 đến 20/11, 3 con giáp dưới đây sẽ may mắn có quý nhân giúp đỡ, mọi kế hoạch tiến triển suôn sẻ.

Tuổi Tý

Cát tinh ghé thăm vào tuần mới (14/11- 20/11) mang lại cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc cho người tuổi Tý. Vì thế, điều quan trọng là bạn phải tinh nhạy để phát hiện ra đâu là thời cơ mà mình phải nắm bắt ngay lập tức.

Với người làm công sở, tuần tới chính là thời điểm thích hợp để bạn tỏa sáng. Do tinh thần làm việc hăng hái không ngại khó khăn nên bạn trở thành tấm gương sáng cho mọi người noi theo.

Bước sang tuần mới (14-20/11): Con giáp nào TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC đổi đời đổi vận 100 tỷ cầm tay? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cũng có thể, con giáp phát tài tuần này sẽ bất ngờ tìm ra được điểm mạnh của bản thân để tập trung phát huy, từ đó nhận được lòng tin của ban lãnh đạo. Cấp trên sẽ dành cho bạn khoản thưởng nóng nếu bạn hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Người làm kinh doanh buôn bán phát tài chủ yếu vì nhận được sự tin tưởng của khách hàng và đối tác. Một khi đã mua hàng của bạn, khách hàng sẽ luôn quay lại, thậm chí giới thiệu thêm bạn bè.

Tuổi Dần

Vận trình tuần mới (14/11 - 20/11) hanh thông thuận lợi do được Tam Hợp chiếu mệnh khiến tuổi Dần cảm thấy vui vẻ, thoải mái khi bắt tay vào làm bất cứ việc gì cũng để lại kết quả như ý. 

Thêm cả Chính Quan giúp đỡ tuy là chưa gặt hái được kết quả vang dội nhưng hứa hẹn về những cơ hội mới phát triển vượt bậc, chỉ cần bản mệnh có lòng tin và tiếp tục cố gắng thì sẽ nhanh chóng thành công. 

Bước sang tuần mới (14-20/11): Con giáp nào TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC đổi đời đổi vận 100 tỷ cầm tay? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh có được những vận may kiếm tiền, người làm công ăn lương có thêm nghề tay trái, người kinh doanh thì buôn bán phát tài, hàng hóa bán chạy nhờ đánh trúng thị hiếu khách hàng. Nếu bản mệnh thực sự kiên trì và quyết tâm theo đuổi những gì đã định thì bạn hoàn toàn có thể giành lấy những cơ hội để phát triển tốt hơn trong tương lai.

Vận trình tình cảm khá tốt, tuổi Dần đã chủ động hơn trong việc tìm kiếm mảnh ghép của đời mình, đối phương cũng sớm hiểu được tình cảm của bạn mà thôi. 

Tuổi Dậu

Con giáp may mắn tuần mới (14/11 - 20/11) gọi tên người tuổi Dậu. Bạn có được nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ, giúp ghi ấn tượng với những khách hàng tiềm năng, tạo hiệu quả tốt cho công việc.

Bước sang tuần mới (14-20/11): Con giáp nào TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC đổi đời đổi vận 100 tỷ cầm tay? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Phương diện tài lộc của người làm ăn kinh doanh cũng khá khả quan. Có thể trước đó bạn sẽ phải đối mặt với một vài rắc rối, nhưng sau khi khắc phục khó khăn, cơ hội kiếm tiền ắt tới tay bạn một cách đều đặn.

Đây cũng là tuần của những khoản đầu tư lớn, tuy nhiên nên lắng nghe cố vấn tài chính trước khi đưa ra quyết định. Dự báo tuần này, bạn cực kỳ tỏa sáng về mặt ngoại hình. Bạn không ngại thử những phong cách mới mẻ hay phối lại những bộ cánh bạn đã để quên quá lâu trong tủ đồ, nhờ đó mà bạn trở thành trung tâm ở bất cứ đâu.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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