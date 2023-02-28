Vận mệnh xoay vần, kể từ ngày 1/3/2023, 3 con giáp có tiền vàng bao phủ, gặp thời hoàng kim, công danh lên hương thấy rõ

Tâm linh - Tử vi 28/02/2023 07:50

Tử vi dự đoán từ ngày 1/3, có 3 người tuổi này có thể dễ dàng đánh bại đối thủ cạnh tranh của mình và đạt được sự giàu có.

Tuổi Hợi 

Từ ngày 1/3, các mối quan hệ xã giao của Hợi không gặp phải bất cứ khúc mắc nào nhờ thế bạn tận dụng được mọi sự ủng hộ, giúp đỡ trong quá trình lao động và làm việc, đường công danh sự nghiệp đi theo chiều hướng thuận lợi. 

Nhìn chung bạn không phải vất vả quá nhiều nhưng cũng đạt được những bước tiến mới đáng kể trong công việc. Với những người làm công ăn lương được cấp trên khen ngợi, nếu làm tốt sẽ còn được cấp trên cất nhắc và tăng lương thưởng. 

Công việc làm ăn suôn sẻ kéo theo nguồn tài lộc tăng tiến, giúp bản mệnh có thêm nguồn thu nhập ổn định và không còn phải lo lắng tất bật, chạy ngược xuôi xoay sở tiền nong nữa. Thêm vào đó, bạn biết trân quý đồng tiền vất vả làm ra mà biết cách tiêu xài tiết kiệm, tích góp một khoản kha khá. 

Vận mệnh xoay vần, kể từ ngày 1/3/2023, 3 con giáp có tiền vàng bao phủ, gặp thời hoàng kim, công danh lên hương thấy rõ - Ảnh 1
Từ ngày 1/3, tuổi Hợi có đường công danh sự nghiệp đi theo chiều hướng thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi dự báo rằng từ ngày 1/3 tới, không chỉ thu nhập chính vững chắc mà nguồn thu nhập phụ của tuổi Tuất cũng không ngừng tăng lên. Bản mệnh vẫn phải đối mặt với những chuyện phát sinh bất ngờ nhưng có thể vượt qua một cách dễ dàng nhợ sự trợ giúp của quý nhân.

Ngoài ra, tuổi Tuất cũng nhận nhiều cơ hội thể hiện năng lực cả nhân. Thông qua đó, bản mệnh được cấp trên công nhận, giao thêm nhiều việc quan trọng trong công việc. Trong thời gian này, công sức của tuổi Tuất bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Bản mệnh chuẩn bị tinh thần "may túi ba gang" mang đi hứng lộc.

Vận mệnh xoay vần, kể từ ngày 1/3/2023, 3 con giáp có tiền vàng bao phủ, gặp thời hoàng kim, công danh lên hương thấy rõ - Ảnh 2
Tử vi dự báo rằng từ ngày 1/3 tới, không chỉ thu nhập chính vững chắc mà nguồn thu nhập phụ của tuổi Tuất cũng không ngừng tăng lên. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, Dậu là con giáp may mắn sẽ bước vào giai đoạn hoàng kim từ ngày 1/3 rũ sạch vận xui đeo bám bấy lâu nay. Vận tiền tài của Dậu đổ về, tiền của nhiều đến nỗi tiêu không hết, lộc lá chất thành núi.

Thậm chí, có người còn bất ngờ giàu có sau một đêm, chỉ cần biết nắm bắt thời cơ. Đồng thời, Dậu còn được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, ước muốn đổi đời, mua nhà mua xe sẽ thực hiện được, chỉ cần không bỏ quyết tâm thì việc gì cũng thành.

Vận mệnh xoay vần, kể từ ngày 1/3/2023, 3 con giáp có tiền vàng bao phủ, gặp thời hoàng kim, công danh lên hương thấy rõ - Ảnh 3
Vận tiền tài của Dậu đổ về, tiền của nhiều đến nỗi tiêu không hết, lộc lá chất thành núi từ ngày 1/3. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng 16h ngày 28/2, Tài Tinh gõ cửa, 3 con giáp thoải mái tiêu xài tiền bạc, tài khoản nhảy số liên hồi, sống đời giàu sang, phú quý

Đúng 16h ngày 28/2, Tài Tinh gõ cửa, 3 con giáp thoải mái tiêu xài tiền bạc, tài khoản nhảy số liên hồi, sống đời giàu sang, phú quý

Tử vi dự báo rằng trong thời gian này có 3 con giáp có thể đón nhận nhiều vận may bất ngờ.

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