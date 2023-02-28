Đúng 16h ngày 28/2, Tài Tinh gõ cửa, 3 con giáp thoải mái tiêu xài tiền bạc, tài khoản nhảy số liên hồi, sống đời giàu sang, phú quý

Tâm linh - Tử vi 28/02/2023 07:35

Tử vi dự báo rằng trong thời gian này có 3 con giáp có thể đón nhận nhiều vận may bất ngờ.

Tuổi Tỵ

Tử vi cho biết, người tuổi Tỵ thể hiện thái độ hăng say làm việc rất tốt nên lấy được thiện cảm của cấp trên, hiệu suất tăng vọt là dấu hiệu đáng mừng nếu bạn muốn được thăng chức trong thời gian này.

Đường tài lộc của Tỵ vô cùng hanh thông, dù là nguồn thu nhập chính hay phụ cũng giúp con giáp này tăng vọt trên đà thăng tiến. Đây chính là thời điểm tiền bạc đổ về như nước, mang đến niềm vui cho những người làm kinh doanh. 

Làm việc tự tin là tốt, nhưng con giáp phát tài này cũng chớ nên lý tưởng hóa mọi chuyện. Bạn cần khéo léo hơn trong cách giao tiếp để duy trì các mối quan hệ xã giao cần thiết cho công việc của mình.

Đúng 16h ngày 28/2, Tài Tinh gõ cửa, 3 con giáp thoải mái tiêu xài tiền bạc, tài khoản nhảy số liên hồi, sống đời giàu sang, phú quý - Ảnh 1
Đường tài lộc của Tỵ vô cùng hanh thông, dù là nguồn thu nhập chính hay phụ cũng đều tăng vọt trên đà thăng tiến. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi dự báo rằng trong thời gian này, người tuổi Dần có đầy nhiệt huyết để theo đuổi sự nghiệp của mình. Trong bất cứ việc gì, họ cũng cố gắng hoàn thành thật tốt. Bản mệnh là một trong những con giáp hưởng phúc khí trời ban, luôn có quý nhân phù trợ.

Trong giai đoạn này, đường tình duyên cũng như sự nghiệp của tuổi Dần đều vô cùng viên mãn. Bản mệnh có thể vươn lên đỉnh cao mới. Nhờ có quý nhân song hành, dẫn đường chỉ lối mà tuổi Dần có thể hoàn thành mọi việc một cách suôn sẻ, tài lộc ngày một dồi dào, thu nhập cũng không ngừng tăng lên. Đặc biệt, người làm ăn kinh doanh có thể gặp thời cơ tốt, là bàn đạp vững chắc cho sự phát triển tốt đẹp trong tương lai.

Đúng 16h ngày 28/2, Tài Tinh gõ cửa, 3 con giáp thoải mái tiêu xài tiền bạc, tài khoản nhảy số liên hồi, sống đời giàu sang, phú quý - Ảnh 2
Trong giai đoạn này, đường tình duyên cũng như sự nghiệp của tuổi Dần đều vô cùng viên mãn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi với bản tính thật thà, tốt bụng sẽ dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Con giáp này nhận được nhiều sự cổ vũ, động viên, chia sẻ của người khác nếu phải đối mặt với khó khăn.

 

Tử vi cho biết, tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn. Bên cạnh đó, Mùi còn có quý nhân soi đường dẫn lối, giúp tuổi Mùi dễ tiếp cận được nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập, nhờ vậy mà tiền ngày một tăng lên nhiều hơn, dễ giàu sang phú quý trong tương lai.

Từ thời gian này, tuổi Mùi càng phát tài phát lộc, giàu sang ngút trời. Người tuổi Mùi chỉ việc phát huy những nền tảng mình đã dựng xây và khuếch trương quy mô, cứ thế mà hốt vàng hốt bạc.

Đúng 16h ngày 28/2, Tài Tinh gõ cửa, 3 con giáp thoải mái tiêu xài tiền bạc, tài khoản nhảy số liên hồi, sống đời giàu sang, phú quý - Ảnh 3
Tử vi cho biết, tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng hôm nay, thứ Ba ngày 28/2/2023, Cát Thần kề cận, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', xòe tay đếm tiền, vận trình trơn tru

Đúng hôm nay, thứ Ba ngày 28/2/2023, Cát Thần kề cận, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', xòe tay đếm tiền, vận trình trơn tru

Chúc mừng 3 tuổi này đúng hôm nay được Thần Tài chiếu cố, ban tài tiếp lộc, sự nghiệp hanh thông, tài lộc tấn tới.

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