Đúng hôm nay, thứ Ba ngày 28/2/2023, Cát Thần kề cận, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', xòe tay đếm tiền, vận trình trơn tru

Tâm linh - Tử vi 28/02/2023 07:20

Chúc mừng 3 tuổi này đúng hôm nay được Thần Tài chiếu cố, ban tài tiếp lộc, sự nghiệp hanh thông, tài lộc tấn tới.

Tuổi Sửu 

Người tuổi Sửu có thể trở thành con giáp phát tài phát lộc trong hôm nay nhờ vào nhân duyên khởi vượng. Với những người làm công ăn lương, công việc tiến triển đều đặn. Cộng thêm được cát tinh che chở, có thêm quý nhân nâng đỡ mà những chuyện phát sinh được xử lý nhanh gọn lẹ. 

Quý nhân của bạn có thể cũng sẽ là nữ giới thế nên hãy chú ý hơn với các đối tượng như vậy trong cuộc sống. Chỉ cần bạn biết cách nắm bắt tốt các nhiệm vụ, cơ hội tự khắc tìm đến bạn. Bạn không hề phải lo lắng về vấn đề tài chính giống như trước nữa. 

Với người làm kinh doanh, tiền bạc thêm phần rủng rỉnh hơn trước, vận may tìm đến cửa. Thời điểm vượng phát nhất là vào giữa ngày thế nên hãy chăm chỉ làm việc đừng bỏ lỡ mất cơ hội kiếm tiền. 

Đúng hôm nay, thứ Ba ngày 28/2/2023, Cát Thần kề cận, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', xòe tay đếm tiền, vận trình trơn tru - Ảnh 1
Người tuổi Sửu có thể trở thành con giáp phát tài phát lộc trong hôm nay nhờ vào nhân duyên khởi vượng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sinh ra có thể không "ngậm thìa vàng" nhưng họ luôn biết cách vươn lên trong cuộc sống để khẳng định giá trị của bản thân, gặt hái nhiều thành công, đem về tài lộc dồi dào. Bản mệnh có thể thành công từ rất sớm, khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ.

 

Tử vi dự báo rằng, trong hôm nay, tuổi Thìn chuẩn bị tinh thần đón nhiều may mắn bất ngờ. Con giáp này có thể giàu có trong nháy mắt. Tuổi Thìn không chỉ kiếm được nhiều tiền, công danh tài lộc rộng mở mà đường tình duyên cũng viên mãn, cuộc sống hạnh phúc.

Đúng hôm nay, thứ Ba ngày 28/2/2023, Cát Thần kề cận, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', xòe tay đếm tiền, vận trình trơn tru - Ảnh 2
Tử vi dự báo rằng, trong hôm nay, tuổi Thìn chuẩn bị tinh thần đón nhiều may mắn bất ngờ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi dự báo rằng trong hôm nay, người tuổi Dần có cơ hội gặp gỡ không ít đối tác nên sẽ có nhiều bữa chiêu đãi, tiệc tối bận rộn. Con giáp này cần tiếp tục chăm chỉ và nắm bắt thời cơ phát triển. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần sắp xếp, cân đối quỹ thời gian, không nên tập trung quá vào công việc mà quên chuyện gia đình.

 

Trong ngày, tuổi Dần có thể nảy sinh tình cảm hoặc có thêm cơ hội gặp gỡ người khác phái. Tuy nhiên, điều này khiến bản mệnh dễ phạm phải đào hoa sát.

Cuối cùng, tuổi Dần cần chú ý các khoản chi tiêu có thể tăng cao do đào hoa phá, dẫn tới áp lực kinh tế tăng lên. Sắp tới, bản mệnh nên tránh những khoản chi tiêu hoang phí từ những nhu cầu không chính đáng của bản thân.

Đúng hôm nay, thứ Ba ngày 28/2/2023, Cát Thần kề cận, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', xòe tay đếm tiền, vận trình trơn tru - Ảnh 3
Tử vi dự báo rằng trong hôm nay, người tuổi Dần có cơ hội gặp gỡ không ít đối tác nên sẽ có nhiều bữa chiêu đãi, tiệc tối bận rộn. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Từ khóa:   Tử vi ngày 28/2 tử vi 12 con giáp ngày 28/2 tu vi ngay 28/2 tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 4 giờ 24 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 54 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.