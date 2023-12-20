Vận may kéo đến nhà sau ngày 21/12/2023, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', vận may ập đến, tiền tài 'lũ lượt kéo về'

Tâm linh - Tử vi 20/12/2023 15:35

3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', vận may ập đến, tiền tài 'lũ lượt kéo về'.

Tuổi Sửu

Con giáp may mắn này có cơ hội tiếp xúc với những lĩnh vực có triển vọng, hoặc tham gia dự án cốt lõi. Nhờ vậy, bạn có thể phát huy được sức mạnh của mình, đạt được bước tiến lớn trong công việc. Đặc biệt, nếu bạn có thể có mối quan hệ tốt với những người xung quanh, bạn sẽ nhận được kết quả gấp đôi với một nửa nỗ lực. Cơ hội được cấp trên trọng dụng, thăng chức hoặc tăng lương trong năm nay rất cao.

Về chuyện tình cảm, mối quan hệ của bạn đang ở trong giai đoạn ổn định và an toàn. Bạn dễ dàng phải lòng với một người mới gặp vào thời điểm chính bạn cũng không ngờ tới. Dù rằng chưa thể hứa hẹn điều gì cho tương lai nhưng bạn cứ hãy hết mình với cảm xúc hiện tại.

Vận may kéo đến nhà sau ngày 21/12/2023, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', vận may ập đến, tiền tài 'lũ lượt kéo về' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Bạn sẽ gặp nhiều may mắn. Sự nghiệp của bạn có tiến triển mới, có quý nhân mới xuất hiện trong cuộc sống nên khó khăn cũng dễ dàng hóa giải, tài lộc thêm bền chặt. Bên cạnh đó, bạn cũng gặt hái thêm được nhiều tài lộc ở nơi làm việc, kinh doanh phát tài. Tuần mới đối với người tuổi Dậu có thể nói là "rủng rỉnh", cuộc sống khá dư dả.

Con giáp này sẽ nhận được nhiều tin vui liên quan đến chuyện tình cảm. Một số người độc thân sẽ được bạn bè giới thiệu cho một người phù hợp. Còn những cặp đôi, mối quan hệ của hai bạn sẽ có những thay đổi vô cùng tích cực. Trong công việc, bạn nhận được rất nhiều lời động viên và khen ngợi từ những cố gắng, cống hiến của mình.

Vận may kéo đến nhà sau ngày 21/12/2023, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', vận may ập đến, tiền tài 'lũ lượt kéo về' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Con giáp này được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp có nhiều điểm sáng. Trong công việc, bạn không ngừng học tập, tiếp thu để nâng cao trình độ. Chính bởi vì vậy, bạn nhận được sự tín nhiệm từ đồng nghiệp và cấp trên. Ngay cả khi gặp những khó khăn, bạn vẫn bình tĩnh giải quyết nên sẽ đạt được kết quả khả quan trong công việc, tạo tiền đề để bạn tiếp tục phát triển sự nghiệp trong những ngày tới.

Các bạn còn độc thân dần mở rộng các mối quan hệ xung quanh. Tính cách cởi mở và lạc quan của bạn có thể khiến nhiều người thấy ấn tượng. Nếu đã tìm được nửa kia, hai người thường xuyên trò chuyện với nhau, vì thế mà những chuyện hiểu lầm vụn vặt dường như không bao giờ xảy ra.

Vận may kéo đến nhà sau ngày 21/12/2023, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', vận may ập đến, tiền tài 'lũ lượt kéo về' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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