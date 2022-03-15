Vận may dẫn lối: Đúng 8h ngày 16/3, 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền, hưởng hồng phúc trời ban, phát tài bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 15/03/2022 20:40

Điểm danh top 3 con giáp có quý nhân phù trợ nhiều may mắn, tốt số hơn người, mọi việc hanh thông khi đồng hồ điểm đúng 8h ngày 16/3.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất được biết với tính cách cẩn trọng, chân thành. Ở họ luôn toát ra luồng năng lượng tích cực và tinh thần học tập, lao động bền bỉ. Đó là lý do người tuổi Tuất có thể xuất thân nghèo khó nhưng đến cuối đời họ sẽ có cuộc sống sung túc.

Tử vi dự đoán, đúng 8h ngày 16/3, Tuất được Thần Tài soi sáng nên con giáp này làm ăn thuận lợi. Nếu làm ở lĩnh vực kỹ thuật, tay nghề của họ ngày càng hoàn thiện. Trong khi người làm kinh doanh sẽ chốt được nhiều đơn hàng và gặp được bạn làm ăn uy tín. Người tuổi này chăm chỉ làm việc, không ngừng vươn lên nên làm đâu gặt đấy, thành quả đầy túi.

Vận may dẫn lối: Đúng 8h ngày 16/3, 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền, hưởng hồng phúc trời ban, phát tài bậc nhất - Ảnh 1
Tử vi dự đoán, đúng 8h ngày 16/3, Tuất được Thần Tài soi sáng nên con giáp này làm ăn thuận lợi - Ảnh: Internet

Tuổi Thân

Đúng 8h ngày 16/3, người tuổi Thân được sao tốt chiếu mệnh, sự nghiệp thành công, cuộc sống khởi sắc. Con giáp này có thêm cơ hội học tập, nắm bắt thêm các kỹ năng, kinh nghiệm nên ngày càng vững vàng, bản lĩnh trong công việc.

Trong khi đó, những người làm công ăn lương có thêm cơ hội đầu tư tài chính kiếm thêm thu nhập. Người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng mưa thuận gió hòa, cây trồng xanh tốt, vật nuôi khỏe mạnh.

Vận may dẫn lối: Đúng 8h ngày 16/3, 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền, hưởng hồng phúc trời ban, phát tài bậc nhất - Ảnh 2
Đúng 8h ngày 16/3, người tuổi Thân được sao tốt chiếu mệnh, sự nghiệp thành công - Ảnh: Internet

 

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ tính tình tự do, phóng khoáng. Trong công việc, con giáp không ngừng tìm tòi, đưa ra những ý kiến, phát kiến mới để tăng hiệu suất lao động. Cũng bởi vậy mà con giáp này được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp yêu mến.

Đúng 8h ngày 16/3, con giáp tuổi Ngọ được Thần Tài ban phát của cải, làm ăn phát đạt, cuộc sống sung túc. Người làm kinh doanh cũng ký được những hợp đồng có giá trị. Người tuổi này cần mạnh dạn hơn trong việc nắm bắt cơ hội đến với bản thân đồng thời không ngừng tìm tòi cơ hội mới cho mình. 

Vận may dẫn lối: Đúng 8h ngày 16/3, 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền, hưởng hồng phúc trời ban, phát tài bậc nhất - Ảnh 3
Đúng 8h ngày 16/3, con giáp tuổi Ngọ được Thần Tài ban phát của cải - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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