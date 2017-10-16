Vận hạn: Top con giáp xui cực xui, tài lộc thất thoát trong tháng 12/2017

Nếu không giữ mồm giữ miệng, những con giáp sau sẽ khiến vận mệnh của mình càng thêm xấu và xui xẻo trong tháng cuối năm 2017.

Vận trình của người tuổi Thìn khá biến động trong những tháng cuối năm 2017. Từ tháng 11 trở đi Thìn nên chi tiêu thật khoa học, đừng tiêu xài hoang phí nếu không cuối năm bạn sẽ chẳng có đồng nào để tiêu Tết. Dù đã được quý nhân giúp đỡ rất nhiều nhưng công việc của Thìn vẫn dậm chân tại chỗ, bạn phải đợi đến năm 2018 thì mới khả quan hơn.

Nếu không muốn bị đối phương lợi dụng tình cảm để vụ lợi, Thìn đừng dại cho đối phương biết bạn có bao nhiêu tiền. Thìn dễ tin người nên dễ bị lừa gạt, mất cả tình lẫn tiền sẽ khiến bạn khốn đốn trăm bề.

Tuổi Tý

Tý phải cân nhắc kỹ lưỡng trước mỗi quyết định trong công việc, tình cảm, cuộc sống để tránh những điều không may xảy đến. Vận xui khiến bạn rất dễ lâm vào cảnh trắng tay, mất cả tình lẫn tiền mà không thể kháng cự. Tý hãy nhớ kỹ, nóng vội sẽ hỏng việc, chỉ khi bạn bình tĩnh, sáng suốt mới có thể đưa ra những quyết định đúng đắn.

Tý tuyệt đối không được xuất hành xa, cũng không nên hùn hạp làm ăn với ai. Chốn công sở Tý chớ dại nói những lời không hay về chế độ công việc hay so bì với đồng nghiệp khác, tuy bạn không nghĩ gì nhưng tiểu nhân lại vin vào đó để hãm hại bạn.

Tuổi Tỵ

Tử vi cho thấy vận trình của người tuổi Tỵ khá xấu, dù cố gắng,chăm chỉ đến đâu thì bạn cũng không có được sự công nhận của cấp trên mà luôn bị người khác giành công. Hãy cẩn thận hơn với đồng nghiệp, những người dù luôn nói lời ngon ngọt nhưng thực chất họ chính là con dao hai lưỡi, chỉ cẩn đứng trước lợi ích của bản thân họ sẽ làm tổn thương bạn.

Dù đã có đối tượng để kết hôn nhưng đây chưa phải là đối tượng hoàn hảo dành cho bạn, đừng vì bất cứ lý do gì mà vội vàng tiến đến hôn nhân, nếu không cả hai sẽ sớm chia tay.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.