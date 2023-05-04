Đúng Rằm tháng 3 âm lịch, các con giáp này chắc chắn đạp trúng hố vàng, no nê lộc lá, cầm tiền tỷ trong tay

Tâm linh - Tử vi 04/05/2023 17:43

Từ giờ đến cuối năm, cuộc sống của người tuổi này được nâng lên một tầm cao mới. Bản mệnh đón may mắn liên tiếp, không thiếu cơ hội để đổi đời.

Tuổi Thân

Đúng Rằm tháng 3 âm lịch, các con giáp này chắc chắn đạp trúng hố vàng, no nê lộc lá, cầm tiền tỷ trong tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần là con giáp phát tài tháng 3/2023 âm lịch, vì thế chẳng có gì ngạc nhiên khi con đường kiếm tiền, làm giàu của bạn trở nên cực kì hanh thông. Với người làm công ăn lương, những thành tựu trong sự nghiệp giúp bản mệnh có thu nhập ổn định, thậm chí có phần nhỉnh hơn chút xíu nhờ được khen thưởng. 

Việc buôn bán làm ăn cũng có dấu hiệu vượng phát, bản mệnh có thể mạnh dạn mở rộng quy mô kinh doanh để có thể thu hút thêm các đối tượng khách hàng mới. Trong lĩnh vực đầu tư, thời gian này bạn nên tập trung vào các hạng mục có quy mô vừa và nhỏ, tránh những dự án lớn mang tính mạo hiểm cao. Cứ chậm mà chắc, bạn sẽ chẳng thua kém ai.

 

Tuổi Thìn

 

Tử vi nói rằng bước sang Rằm tháng 3 âm lịch, người tuổi Thìn có thể thoát cảnh nghèo, tạm biệt khó khăn. Con giáp này bước vào khoảng thời gian tuyệt đẹp, quý nhân luôn ở bên cạnh hỗ trợ, vận khí tăng cao. 

Người tuổi Thìn không ngừng cầu tiến, không ngại đối mặt với khó khăn, thử thách. Một khi đã gặp được cơ hội, họ sẽ nhanh chóng nắm bắt, phát huy năng lực.

Từ giờ đến cuối năm, cuộc sống của người tuổi Thìn được nâng lên một tầm cao mới. Bản mệnh đón may mắn liên tiếp, không thiếu cơ hội để đổi đời.

Tuổi Dần

Đúng Rằm tháng 3 âm lịch, các con giáp này chắc chắn đạp trúng hố vàng, no nê lộc lá, cầm tiền tỷ trong tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Dần rất linh hoạt trong mọi việc và có khả năng thích ứng với cuộc sống, công việc mạnh mẽ. Họ là những người tự tin cả bên trong và bên ngoài. Giữa tháng 3/2023, những người tuổi Dân sẽ có tài lộc dồi dào, sự nghiệp hanh thông, thu nhập rủng rỉnh, phú quý song hành. Đặc biệt, người tuổi Dần có vận may khá tốt trong các trò chơi may rủi, được quý nhân phù trợ, có nhiều cơ hội trúng giải thưởng bất ngờ.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

Đúng 2 tuần tới: 3 con giáp này có căn nhà Phật dễ hưởng lộc kinh doanh, tiền thu về đầy túi

Đúng 2 tuần tới: 3 con giáp này có căn nhà Phật dễ hưởng lộc kinh doanh, tiền thu về đầy túi

Vận khí của các con giáp này tốt hơn nhiều so với những thời điểm trước đây. Người tuổi này thích hợp khai trương, mở hàng, khởi nghiệp kinh doanh đều thuận lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 3 con giáp tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Tâm sự 15 phút trước
Thấy lông mèo dính trên áo chồng, vợ âm thầm theo dõi rồi phát hiện bí mật bất ngờ

Thấy lông mèo dính trên áo chồng, vợ âm thầm theo dõi rồi phát hiện bí mật bất ngờ

Tâm sự 17 phút trước
Nửa đêm nghe tiếng lục đục dưới bếp, nàng dâu cầm gậy bước xuống và chết lặng trước cảnh tượng

Nửa đêm nghe tiếng lục đục dưới bếp, nàng dâu cầm gậy bước xuống và chết lặng trước cảnh tượng

Tâm sự 28 phút trước
Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Mẹ chồng đưa 30 triệu mua điện thoại, dâu trẻ mừng rỡ rồi chết lặng trước cái tát không hiểu vì sao

Mẹ chồng đưa 30 triệu mua điện thoại, dâu trẻ mừng rỡ rồi chết lặng trước cái tát không hiểu vì sao

Tâm sự 34 phút trước
Mẹ chồng cho 30 triệu mua điện thoại mới, dâu trẻ hí hửng đi mua rồi bật khóc vì cái tát bất ngờ

Mẹ chồng cho 30 triệu mua điện thoại mới, dâu trẻ hí hửng đi mua rồi bật khóc vì cái tát bất ngờ

Tâm sự 35 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Nhận chục cây vàng ngày cưới, nàng dâu tưởng “đổi đời” nhưng nhanh chóng nhận ra điều bất thường

Nhận chục cây vàng ngày cưới, nàng dâu tưởng “đổi đời” nhưng nhanh chóng nhận ra điều bất thường

Tâm sự 42 phút trước
Cưới vợ hiền như ý, người đàn ông cay đắng nhận ra mình đã tự đẩy mình vào cảnh khó

Cưới vợ hiền như ý, người đàn ông cay đắng nhận ra mình đã tự đẩy mình vào cảnh khó

Tâm sự 47 phút trước
Vợ trẻ hạnh phúc khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nào ngờ lời chúc của chồng khiến cô điếng người

Vợ trẻ hạnh phúc khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nào ngờ lời chúc của chồng khiến cô điếng người

Tâm sự 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to