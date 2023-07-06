Đúng nửa đêm canh 3 ngày 6/7/2023: 3 con giáp may mắn trăm bề, có số phát tài, giàu sang phú quý khó ai sánh bằng

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Năm ngày 6/7/2023 hôm nay, tuổi Sửu sẽ không cần phải lo lắng gì đến chuyện tiền bạc. Người chăm chỉ với các công việc làm thêm có một túi tiền rủng rỉnh do khách hàng, đối tác thanh toán theo đúng hạn hợp đồng.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày nên chữa bệnh, phá dỡ nhà, đồ vật. Vì vậy, nếu đã lên kế hoạch thực hiện một trong số những công việc này thì bản mệnh có thể bắt đầu ngay, như vậy sẽ được thuận lợi.

Người kinh doanh bất ngờ nhận được một khoản hời lớn do hạng mục đầu tư đứng im trước đó bất ngờ đem lại lợi nhuận. Đây là lúc bản mệnh cần tập trung vào những dự án triển vọng để có thể tiếp tục thu hồi trong tương lai.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão là một trong những con giáp phát tài trong ngày 6/7/2023. Nguồn tiền đổ về túi ào ào khiến bản mệnh có thể thoải mái chi tiêu hơn, không còn rơi vào cảnh “thắt lưng buộc bụng” như khoảng thời gian trước đó.

Người làm công ăn lương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên nhiều khả năng sẽ được nhận thêm các khoản hoa hồng, thưởng nóng. Một số người còn có cơ hội thăng quan, tiến chức thì tiền lương cũng tăng tiến là việc hiển nhiên.

Những người làm kinh doanh biết chớp lấy cơ hội làm ăn phù hợp với khả năng của mình nên khách hàng, đối tác luôn đổ tới dồn dập. Có thể thấy rằng dù hơi vất vả một chút song người tuổi Mão sẽ rất hài lòng với những gì mình đã làm được.

Thời điểm này cũng rất thích hợp để người tuổi Mão kí kết hợp đồng, mở rộng quy mô kinh doanh, sản xuất của mình. Hãy tin tưởng vào năng lực của bản thân, bản mệnh sẽ còn tiến xa hơn thế này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tháng này ngũ hành tương sinh giúp bạn có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Thế nhưng, dù thế nào thì bản mệnh không được chủ quan khi mà vận mệnh của bạn lên bổng, xuống trầm một cách khó lường.

Tử nhập mệnh khiến con giáp tuổi Dần trở nên thiếu đi sự quyết đoán cần thiết. Bạn thường xuyên rơi vào tình trạng đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên quyết định thế nào cho đúng.

Cẩn thận hơn về khía cạnh tài chính, nếu bạn càng tham lam thì càng mất mát nhiều, vào thời điểm như thế này, tốt nhất hãy nằm im, tránh đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đời bạn.

Vận trình tình cảm hanh thông, thuận lợi, người độc thân có nhiều cơ hội mới, tuy nhiên, không nên tin tưởng ngay, hãy dành thời gian tìm hiểu. Những cặp đôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho mối quan hệ của mình.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!