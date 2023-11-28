Tình cảm: Tình cảm là điều bạn muốn đối phương đón nhận, không thích những mối tình cảm chống quánh.

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân đã có những thay đổi quan trọng, luôn mang đến.

Tài lộc: Tài lộc dù khiêm tốn, nhưng bạn biết cách kiểm soát tài lộc.

Sức khoẻ: Sức khoẻ dù có hơi mệt mỏi, nhưng bạn cố gắng ăn uống và chủ động thời gian bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đúng 29/11, người tuổi Dần hứa hẹn sẽ đón những điều kỳ diệu. Rất nhiều điều mà bản mệnh mong muốn nay sẽ trở thành hiện thực. Tất nhiên là may mắn không mang đến cho bản mệnh tất cả mọi thứ ngay lúc này. Nhưng nó cũng giúp bản mệnh biến giấc mơ trước đây thành hiện thực dựa trên những nỗ lực của bản mệnh trong quá khứ.

Những gì người tuổi Dần cần làm là tập trung nỗ lực vào một hoạt động có tầm quan trọng hàng đầu đối với mình và vận may sẽ đến ngay tại đó. Chỉ cần lưu ý rằng vận may này có thể đến một cách bất ngờ hoặc dưới hình thức mà bản mệnh không mong đợi. Vậy nên hãy giữ một tâm trí cởi mở khi bản mệnh làm công việc của mình.

Với những người tuổi Dần đang làm việc nhóm, may mắn sẽ ban phước cho tất cả mọi người như nhau. Vậy nên hãy đảm bảo làm việc cùng nhau như là một nhóm thống nhất và giải quyết vấn đề một cách thân thiện.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 29/11/2023 báo về tuổi Mùi nhiều tin vui sự nghiệp. Bản mệnh đã rất nỗ lực để đạt được những thành quả nhất định và xứng đáng có được một phần thưởng cho công sức của mình đã bỏ ra.

Tuy nhiên cũng có một số vấn đề không như mong đợi khiến có chút phiền lòng nhưng may mắn là sau đó bản mệnh đã tìm ra được giải pháp. Đôi khi mọi việc dễ thở hơn tuổi Mùi tưởng, chỉ là khi đang có vướng mắc con giáp này không thể nào đủ sáng suốt nhìn ra bản chất của sự việc.

Nếu cần hãy lên kế hoạch cho tình hình tài chính vì khi đó bản mệnh mới biết là thời gian này cần chi cho những việc cần thiết nào và khoản nào để giải trí, mua sắm. Và có như vậy con giáp này mới có thể sử dụng được đồng tiền của mình khôn ngoan hơn.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.