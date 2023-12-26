Đúng ngày mai, thứ Tư 27/12/2023, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG VẬN XUI, hao tài tốn của, sự nghiệp lao dốc, tình duyên khó thành

Đúng ngày mai, thứ Tư 27/12/2023, Tỷ Kiên mang tới cho tuổi Dần một ngày làm việc tập trung và sáng suốt. Bằng kinh nghiệm và kiến thức sẵn có, bạn đưa ra những lựa chọn chính xác với từng tình huống. Có thể ban đầu vẫn vấp phải sự nghi ngờ từ người khác nhưng với sự kiên trì của mình, con giáp này cũng dần thuyết phục được mọi người.

Chuyện tình cảm lứa đôi vẫn đang tồn tại những khúc mắc mà bạn chưa tìm được cách giải quyết cho phù hợp. Bạn và người ấy tốt nhất nên cùng nói chuyện thẳng thắn, bày tỏ lòng mình một cách chân thành nhất, có như vậy thì mối quan hệ mới có hy vọng được cứu vãn, đôi bên cũng sẽ thêm phần hiểu nhau hơn.

Đúng ngày mai, thứ Tư 27/12/2023, tuổi Mão có nguy cơ mất tiền hiển lộ khá rõ. Tiền kiếm được chưa thấy đâu nhưng đã thấy báo lỗ về. Các khoản đầu tư mà bản mệnh dồn tiền vào chẳng hề có chút hy vọng gì cả, mọi thứ như muối bỏ biển.

Ảnh minh họa: Internet

Điềm báo còn cho thấy con giáp này dễ đụng độ tiểu nhân nên đủ mọi rắc rối bủa vây. Kẻ đó có thể đã dùng chiêu trò, mưu mẹo mà lừa gạt tiền bạc của bản mệnh một cách chóng vánh. Chỉ một phút thiếu tỉnh táo, bị lòng tham che mắt thôi là tuổi Mão đánh mất công sức mình cố gắng bấy lâu nay.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng ngày mai, thứ Tư 27/12/2023, tuổi Tuất phải đối diện với đủ chuyện phức tạp dưới ảnh hưởng của cục diện tương hại. Tuy nhiên, những suy nghĩ lạc quan, tích cực sẽ giúp con giáp này đối diện với hoàn cảnh bế tắc tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia đang có dấu hiệu rạn nứt. Lúc này, nếu con giáp này cứ tiếp tục dửng dưng thì đôi bên sẽ càng lúc càng trở nên xa cách. Hãy nhanh chóng tìm cách hòa giải với nửa kia.

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