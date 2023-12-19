Đúng ngày mai, thứ Tư 20/12/2023, 3 con giáp bão tố vây quanh, cuộc đời sóng gió, buồn phiền nối tiếp buồn phiền còn mất tiền oan

Đúng ngày mai, thứ Tư 20/12/2023, tuổi Thìn được dự báo có thể gặp phải một số rắc rối trong công việc vào ngày Thương Quan xuất hiện, tuy nhiên, nhờ sự tỉnh táo của bản thân nên hậu quả không quá nặng nề. Dù sau cùng vẫn tháo gỡ được khó khăn nhưng bạn vẫn cần làm việc chăm chỉ và cẩn thận hơn để hạn chế rắc rối xảy ra một lần nữa.

Ảnh hưởng của ngũ hành Thổ - Mộc xung khắc nên mối quan hệ lứa đôi xuất hiện nhiều rạn nứt. Cả hai có quá nhiều quan điểm trái ngược nhưng ai cũng muốn khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình. Lời khuyên dành cho tuổi Thìn là cần kiên nhẫn, không nên nóng giận khiến cả hai cùng cảm thấy không hài lòng về đối phương.

Đúng ngày mai, thứ Tư 20/12/2023, tuổi Tỵ phải chịu nhiều tác động xấu do cục diện tương hại gây ra, vì thế hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối mặt với đủ loại rắc rối có thể xảy ra, đừng để những lời đặt điều sai trái khiến mình ức chế, tổn thương.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này hãy tập trung vào sự nghiệp của mình, đừng nên quá quan tâm đến lời bàn ra tán vào của người khác. Những lúc bị vu oan, tuổi Tỵ nên dùng hành động thực tế để chứng minh bản thân mình, rồi trắng đen sẽ rõ ràng ngay thôi.

Con giáp tuổi Thân

Đúng ngày mai, thứ Tư 20/12/2023, cục diện Tương Xung khiến người tuổi Thân có một ngày làm việc không mấy suôn sẻ. Nhiều sự cố liên tiếp xảy ra khiến bạn phải cố gắng hết sức giải quyết. Hôm nay, dường như bạn chẳng thể dựa dẫm được vào bất cứ ai. Khi mỗi quyết định của mình đều không nhận được sự đồng tình, ủng hộ của mọi người xung quanh thì bạn nên xem lại chính bản thân mình.

Ảnh minh họa: Internet

Kim khắc Mộc, quan hệ giữa bạn với người thân trong gia đình không được hoàn thuận cho lắm. Nếu còn trẻ tuổi, bạn nên lắng nghe lời chỉ bảo của bề trên nhiều hơn. Nếu là bậc làm cha, làm mẹ, bạn cần lắng nghe quan điểm của con cái.

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