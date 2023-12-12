Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 13/12/2023, 3 con giáp Thần Tài bỏ quên, hung tinh giáng họa, sự nghiệp dính vận đen

Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 13/12/2023, hung tinh giáng họa khiến tuổi Dần khó tránh khỏi những tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp. Trước khi tranh cãi hoặc oán trách người khác, con giáp này cũng cần tự xét lại chính bản thân mình.

Trong ngày này, mối quan hệ của con giáp này với nửa kia không được như ý muốn. Dù có đang căng thẳng hay mệt mỏi vì áp lực ngoài xã hội, bản mệnh cũng không trút giận lên nửa kia. Tốt nhất hãy tâm sự và cùng đối phương tìm ra cách giải quyết.

Tuổi Dần vốn là một người kiên định và có chí tiến thủ, nhưng như vậy không có nghĩa là nên bỏ ngoài tai lời hướng dẫn hoặc khuyên bảo của người khác. Những hành động nông nổi và mù quáng hiện giờ có thể sẽ khiến con giáp này phải hối tiếc trong tương lai.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 13/12/2023, cục diện Tương Hại án ngữ gây nhiều bất lợi cho người tuổi Mùi khiến công việc có dấu hiệu chững lại. Tiểu nhân cũng nhân cơ hội chơi xấu sau lưng nhưng tuổi này lại thiếu sự đề phòng, đánh mất thế chủ động nên khi sự đã rồi rất khó để bạn có thể xoay chuyển tình thế kịp thời.

Ảnh minh họa: Internet

Áp lực công việc đè nặng trên vai, khiến con giáp này cảm thấy bế tắc, chán nản, mất tự tin và thậm chí là muốn từ bỏ tất cả mọi thứ. Nếu như bạn lựa chọn bỏ cuộc lúc này, mọi công sức nỗ lực từ trước đó sẽ trở thành công cốc.

Ngày này chuyện tình cảm cũng nảy sinh nhiều mâu thuẫn vì ngũ hành tương xung, các cặp đôi không có nhiều thời gian ở bên nhau khiến mối quan hệ ngày càng trở nên xa cách. Dù ai ai cũng cần có khoảng không gian riêng tư để phát triển sự nghiệp hoặc làm những việc theo sở thích nhưng bạn cũng không nên quá lạnh nhạt kẻo tình cảm khó giữ.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 13/12/2023, Tương Hình giáng họa, người tuổi Tuất có một ngày làm việc không mấy thuận lợi. Kẻ tiểu nhân rình rập chỉ chờ bạn sơ suất là sẽ tìm cách hãm hại ngay, chính vì vậy mà bạn cần hết sức cẩn thận trong mọi việc, kể cả là những việc bạn đã quen tay.

Ảnh minh họa: Internet

Trong quá trình trao đổi, tiến hành công việc, dù là lãnh đạo bạn cũng cần chú ý hơn đến cách diễn đạt vấn đề của mình, chớ nói những lời khiến mọi người xung quanh phải cảm thấy khó chịu. Hãy cố gắng duy trì bầu không khí hòa bình nơi công sở.

Thổ vượng khuyên bạn không nên quá cứng đầu cứng cổ trong mọi việc. Hãy thử cởi mở hơn trong việc tiếp thu ý kiến của mọi người xung quanh. Có thể bạn sẽ tìm được hướng đi mới thích hợp để hóa giải tình trạng khó khăn đấy.

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