Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 13/12/2023, 3 con giáp Thần Tài bỏ quên, hung tinh giáng họa, sự nghiệp dính vận đen

Tâm linh - Tử vi 12/12/2023 07:07

Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo vào đúng ngày mai, thứ Tư ngày 13/12/2023. Vì phạm phải sai lầm nên bị Thần Tài bỏ quên nên không gặp may mắn, thêm buồn phiền nhiều việc.

 

Con giáp tuổi Dần

Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 13/12/2023, hung tinh giáng họa khiến tuổi Dần khó tránh khỏi những tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp. Trước khi tranh cãi hoặc oán trách người khác, con giáp này cũng cần tự xét lại chính bản thân mình.

Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 13/12/2023, 3 con giáp Thần Tài bỏ quên, hung tinh giáng họa, sự nghiệp dính vận đen - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần vốn là một người kiên định và có chí tiến thủ, nhưng như vậy không có nghĩa là nên bỏ ngoài tai lời hướng dẫn hoặc khuyên bảo của người khác. Những hành động nông nổi và mù quáng hiện giờ có thể sẽ khiến con giáp này phải hối tiếc trong tương lai.

Trong ngày này, mối quan hệ của con giáp này với nửa kia không được như ý muốn. Dù có đang căng thẳng hay mệt mỏi vì áp lực ngoài xã hội, bản mệnh cũng không trút giận lên nửa kia. Tốt nhất hãy tâm sự và cùng đối phương tìm ra cách giải quyết.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 13/12/2023, cục diện Tương Hại án ngữ gây nhiều bất lợi cho người tuổi Mùi khiến công việc có dấu hiệu chững lại. Tiểu nhân cũng nhân cơ hội chơi xấu sau lưng nhưng tuổi này lại thiếu sự đề phòng, đánh mất thế chủ động nên khi sự đã rồi rất khó để bạn có thể xoay chuyển tình thế kịp thời.

Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 13/12/2023, 3 con giáp Thần Tài bỏ quên, hung tinh giáng họa, sự nghiệp dính vận đen - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Áp lực công việc đè nặng trên vai, khiến con giáp này cảm thấy bế tắc, chán nản, mất tự tin và thậm chí là muốn từ bỏ tất cả mọi thứ. Nếu như bạn lựa chọn bỏ cuộc lúc này, mọi công sức nỗ lực từ trước đó sẽ trở thành công cốc.

Ngày này chuyện tình cảm cũng nảy sinh nhiều mâu thuẫn vì ngũ hành tương xung, các cặp đôi không có nhiều thời gian ở bên nhau khiến mối quan hệ ngày càng trở nên xa cách. Dù ai ai cũng cần có khoảng không gian riêng tư để phát triển sự nghiệp hoặc làm những việc theo sở thích nhưng bạn cũng không nên quá lạnh nhạt kẻo tình cảm khó giữ.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 13/12/2023, Tương Hình giáng họa, người tuổi Tuất có một ngày làm việc không mấy thuận lợi. Kẻ tiểu nhân rình rập chỉ chờ bạn sơ suất là sẽ tìm cách hãm hại ngay, chính vì vậy mà bạn cần hết sức cẩn thận trong mọi việc, kể cả là những việc bạn đã quen tay.

Đúng ngày mai, thứ Tư ngày 13/12/2023, 3 con giáp Thần Tài bỏ quên, hung tinh giáng họa, sự nghiệp dính vận đen - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong quá trình trao đổi, tiến hành công việc, dù là lãnh đạo bạn cũng cần chú ý hơn đến cách diễn đạt vấn đề của mình, chớ nói những lời khiến mọi người xung quanh phải cảm thấy khó chịu. Hãy cố gắng duy trì bầu không khí hòa bình nơi công sở.

Thổ vượng khuyên bạn không nên quá cứng đầu cứng cổ trong mọi việc. Hãy thử cởi mở hơn trong việc tiếp thu ý kiến của mọi người xung quanh. Có thể bạn sẽ tìm được hướng đi mới thích hợp để hóa giải tình trạng khó khăn đấy.

Thông tin trong bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng ngày mai, thứ Tư 6/12/2023, 3 con giáp vận may đi qua, xui xẻo tìm đến, khó khăn muôn trùng, mất tiền mất của

Đúng ngày mai, thứ Tư 6/12/2023, 3 con giáp vận may đi qua, xui xẻo tìm đến, khó khăn muôn trùng, mất tiền mất của

Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo vào đúng ngày mai, thứ Tư 6/12/2023. Mọi thứ trở nên khó khăn khiến cuộc sống của bạn rơi vào bế tắc, tài lộc cũng không thông nên thiếu thốn tiền bạc nghiêm trọng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp đúng ngày mai tử vi con giáp ngày thứ 4 con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 39 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 39 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 13 giờ 22 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 13 giờ 24 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 13 giờ 27 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 13 giờ 29 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 44 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 14 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ