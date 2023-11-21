Đúng ngày mai, thứ Tư 22/11/2023, 3 con giáp dính họa tiểu nhân, làm ăn thua lỗ, tiền bạc có thể mất hết chỉ trong một quyết định sai lầm

Đúng ngày mai, thứ Tư 22/11/2023, bản tính cao ngạo và cố chấp, thích làm theo ý mình cũng khiến tuổi Dần khó được lòng người khác, nhất là ở môi trường làm việc. Con giáp này nên dành thái độ tôn trọng và lắng nghe người khác, bất kể có muốn tiếp thu hay không.

Trong ngày Mộc khắc Thổ, tuổi Dần được nhắc nhở cần phải dành nhiều thời gian bên gia đình hơn, con giáp này không nên quá chú tâm vào sự nghiệp hoặc hội hè đàn đúm mà bỏ quên những người luôn chờ đợi mình ở nhà.

Đúng ngày mai, thứ Tư 22/11/2023, tuổi Thìn được dự báo sẽ phải đối mặt với nhiều rắc rối trong công việc do những lời đồn thổi, gièm pha sai sự thật. Đối thủ đang tìm cách hãm hại, tung tin đồn thất thiệt nhằm tạo nên tiếng xấu và ảnh hưởng đến uy tín của bản mệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn được nhắc nhở, càng những lúc gặp bất lợi, càng phải bình tĩnh, giữ cho mình một cái đầu lạnh để xử lý linh hoạt trước mọi tình huống khó khăn. Nếu cảm nhận rằng bản thân không đủ khả năng tự giải quyết tình huống hiện tại, bản mệnh hoàn toàn có thể hỏi xin lời khuyên từ những người đáng tin cậy.

Con giáp tuổi Thân

Đúng ngày mai, thứ Tư 22/11/2023, Thiên Quan giáng họa, người tuổi Thân cần tránh mâu thuẫn với cấp trên hoặc đồng nghiệp trong ngày hôm nay, bởi kết quả ra sao đi nữa thì bạn cũng dễ là người chịu thiệt, không chỉ ở hiện tại mà có thể gây ảnh hưởng tới cả tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Khi gặp phải điều không như ý, bản mệnh cần kiềm chế bản tính nóng nảy, nghĩ gì nói nấy của mình. Nếu muốn không ảnh hưởng đến các mối quan hệ, khiến bầu không khí nơi làm việc trở nên căng thẳng thì bạn cần "uốn lưỡi bảy lần" trước khi nói.

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