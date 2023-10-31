Đúng ngày mai, thứ Tư 1/11/2023, 3 con giáp VẬN XUI ĐEO BÁM, nhiều khó khăn trong trong đường tài lộc và sự nghiệp, may mắn tình duyên có bước chuyển mình

Hãy giữ bình tĩnh hết sức có thể để không hành xử một cách nóng nảy, đẩy mình vào những rắc rối lớn hơn. Chỉ khi giữ được lý trí, bản mệnh mới phân định được đâu là hành động nên làm, đâu là hành động không nên.

Đúng ngày mai, thứ Tư 1/11/2023, tuổi Tý có thể va chạm với kẻ tiểu nhân. Những kẻ xấu bụng có thể vu oan, bắt bản mệnh chịu trách nhiệm cho những việc mà mình không hề làm.

Bên cạnh đó, theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân.

Con giáp tuổi Tỵ

Đúng ngày mai, thứ Tư 1/11/2023, Kiếp Tài cản lối, người tuổi Tỵ có thể vướng phải rắc rối bởi thái độ lơ là của mình. Con giáp này cần nhắc nhở bản thân nhanh chóng tập trung vào nhiệm vụ, chớ quan tâm đến những công việc ngoài lề, để người khác tranh thủ cơ hội vượt qua.

Ảnh minh họa: Internet

Với người làm đầu tư, kinh doanh, đồng tiền chưa thể đổ vào túi bạn ngay lập tức trong ngày hôm nay. Con đường dẫn đến thành công không tránh khỏi khó khăn, vất vả, vì vậy bạn cần nhắc nhở mình kiên trì, chớ bỏ cuộc giữa chừng.

Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Nguy là ngày xấu để tiến hành những công việc trọng đại. Vì thế, bản mệnh cần cân nhắc kỹ càng trước khi thực hiện, nếu có thể thì lùi sang 1 2 ngày sau đó.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng ngày mai, thứ Tư 1/11/2023, Tương Phá khiến con giáp tuổi Dậu trăn trở vì một số việc ngoài tầm kiểm soát của bạn. Nếu là thứ mà bạn đã cố gắng, toàn tâm toàn lực rồi thì chẳng có gì phải hối tiếc cả. Vì thế, hãy vui vẻ cho dù kết quả thế nào đi chăng nữa bạn nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Chính Ấn nhắc nhở tuổi Dậu hôm nay đặt nhiều tâm sức vào những chi tiết nhỏ nhặt, thậm chí cả một số việc không liên quan đến bạn. Ngoài ra, sự cố chấp cũng là vấn đề, khiến bạn không dễ dàng nhận sai.

Về tình duyên, người độc thân không nên quá nhút nhát hoặc lười yêu đương. Bạn chẳng thể sống một mình mãi mãi, vì thế nếu có ai đó chân thành với bạn thì bạn hãy cho đối phương cơ hội, đừng để lỡ những mối lương duyên.

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