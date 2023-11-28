Đúng ngày mai, thứ Tư 29/11/2023, 3 con giáp vướng họa tiểu nhân, nguy cơ rình rập, sai một ly đi một dặm, hao tài tốn của

Tâm linh - Tử vi 28/11/2023 07:20

Tử vi 12 con giáp dự báo, vào đúng ngày mai, thứ Tư 29/11/2023, 3 con giáp dưới đây vướng họa tiểu nhân nên cuộc sống và công việc gặp nhiều buồn phiền. Cẩn trọng mất tiền mất của.

 

Con giáp tuổi Dần

Đúng ngày mai, thứ Tư 29/11/2023, phạm cục diện tương hình, tuổi Dần sẽ phải gánh vác nhiều công việc nặng nhọc. Con giáp này nhận ra rằng nếu muốn giải quyết mọi việc nhanh chóng thì mình nên chủ động thay vì để mình phụ thuộc người khác.

Đúng ngày mai, thứ Tư 29/11/2023, 3 con giáp vướng họa tiểu nhân, nguy cơ rình rập, sai một ly đi một dặm, hao tài tốn của - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù công việc chồng chất, bản mệnh cũng chớ nên sốt ruột mà hãy chú ý giải quyết từng công việc một cho thật tốt. Bởi nếu làm cẩu thả để rút ngắn thời gian, con giáp này sẽ rất dễ mắc sai sót và phải bắt đầu lại từ đầu.

Con giáp tuổi Tỵ

Đúng ngày mai, thứ Tư 29/11/2023, vận trình sự nghiệp của tuổi Tỵ sa sút và nằm ngoài tầm kiểm soát của con giáp này. Bản mệnh có phần lơ đãng, khó có thể tập trung vào phần việc nên gặp phải không ít trở ngại, cũng không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đúng ngày mai, thứ Tư 29/11/2023, 3 con giáp vướng họa tiểu nhân, nguy cơ rình rập, sai một ly đi một dặm, hao tài tốn của - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sự trễ nải của tuổi Tỵ khiếp cấp trên tỏ ra sự không hài lòng. Sự việc còn có thể ảnh hưởng liên đới tới những người đồng nghiệp khác, hậu quả nghiêm trọng hơn những gì con giáp này nghĩ. Vậy nên hãy sớm chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình trước khi mọi việc đi quá xa.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng ngày mai, thứ Tư 29/11/2023, cục diện Tương Phá cảnh báo xui xẻo có thể ập đến với người tuổi Mùi trong hôm nay. Bạn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, kiểm tra cẩn thận. Nhất là những công việc liên quan giấy tờ sổ sách càng phải kiểm kê nhiều lượt kẻo sai một ly đi một dặm, có thể ảnh hưởng tới uy tín của bản thân, thậm chí bỏ tiền của ra đền bù.

Các mối quan hệ xã giao cũng gặp đôi chút trục trặc. Chuyện làm ăn nên chú ý khi hợp tác với người khác kẻo bị lừa gạt, thiệt hại tiền bạc có thể kiếm lại được nhưng mất đi uy tín mới là vấn đề khó. Thời điểm này tốt nhất nên hạn chế mở rộng quy mô, bạn cứ tập trung vào lĩnh vực hiện tại thì hơn.

Đúng ngày mai, thứ Tư 29/11/2023, 3 con giáp vướng họa tiểu nhân, nguy cơ rình rập, sai một ly đi một dặm, hao tài tốn của - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không được ngũ hành ủng hộ nên chuyện tình cảm vẫn chưa đâu vào đâu. Người độc thân vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để bày tỏ tình cảm. Nhân duyên chưa tới nên dù bạn cố thể hiện sự chân thành nhưng vẫn chưa thể khiến trái tim người ấy lay động, càng cố gắng thì khoảng cách giữa hai người vẫn không thể gần nhau hơn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng ngày mai, thứ Tư 22/11/2023, 3 con giáp dính họa tiểu nhân, làm ăn thua lỗ, tiền bạc có thể mất hết chỉ trong một quyết định sai lầm

Đúng ngày mai, thứ Tư 22/11/2023, 3 con giáp dính họa tiểu nhân, làm ăn thua lỗ, tiền bạc có thể mất hết chỉ trong một quyết định sai lầm

Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo vào đúng ngày mai, thứ Tư 22/11/2023 khi liên tiếp gặp nhiều chuyện buồn phiền trong công việc và cuộc sống.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp đúng ngày mai tử vi con giáp ngày thứ 4 con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Trong ngày Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp này tránh được điềm xui ngoạn mục, gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình duyên thăng hoa

Trong ngày Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp này tránh được điềm xui ngoạn mục, gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình duyên thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 8 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Sao quốc tế 30 phút trước
Tạ Đình Phong lần đầu chia sẻ về những năm tháng mất ngủ vì lo âu

Tạ Đình Phong lần đầu chia sẻ về những năm tháng mất ngủ vì lo âu

Sao quốc tế 33 phút trước
Thay hành lá khi rán trứng bằng 4 loại rau này cơ thể nhận về công dụng bất ngờ

Thay hành lá khi rán trứng bằng 4 loại rau này cơ thể nhận về công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 38 phút trước
Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Lưu Diệc Phi xuất hiện với vóc dáng gây nhiều ý kiến trái chiều

Lưu Diệc Phi xuất hiện với vóc dáng gây nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Xã hội 1 giờ 21 phút trước
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Xã hội 1 giờ 29 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc

Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc

Sao quốc tế 1 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong ngày Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp này tránh được điềm xui ngoạn mục, gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình duyên thăng hoa

Trong ngày Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp này tránh được điềm xui ngoạn mục, gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình duyên thăng hoa

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận