Đúng ngày mai, thứ Tư 29/11/2023, 3 con giáp vướng họa tiểu nhân, nguy cơ rình rập, sai một ly đi một dặm, hao tài tốn của

Đúng ngày mai, thứ Tư 29/11/2023, phạm cục diện tương hình, tuổi Dần sẽ phải gánh vác nhiều công việc nặng nhọc. Con giáp này nhận ra rằng nếu muốn giải quyết mọi việc nhanh chóng thì mình nên chủ động thay vì để mình phụ thuộc người khác.

Dù công việc chồng chất, bản mệnh cũng chớ nên sốt ruột mà hãy chú ý giải quyết từng công việc một cho thật tốt. Bởi nếu làm cẩu thả để rút ngắn thời gian, con giáp này sẽ rất dễ mắc sai sót và phải bắt đầu lại từ đầu.

Đúng ngày mai, thứ Tư 29/11/2023, vận trình sự nghiệp của tuổi Tỵ sa sút và nằm ngoài tầm kiểm soát của con giáp này. Bản mệnh có phần lơ đãng, khó có thể tập trung vào phần việc nên gặp phải không ít trở ngại, cũng không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ảnh minh họa: Internet

Sự trễ nải của tuổi Tỵ khiếp cấp trên tỏ ra sự không hài lòng. Sự việc còn có thể ảnh hưởng liên đới tới những người đồng nghiệp khác, hậu quả nghiêm trọng hơn những gì con giáp này nghĩ. Vậy nên hãy sớm chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình trước khi mọi việc đi quá xa.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng ngày mai, thứ Tư 29/11/2023, cục diện Tương Phá cảnh báo xui xẻo có thể ập đến với người tuổi Mùi trong hôm nay. Bạn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, kiểm tra cẩn thận. Nhất là những công việc liên quan giấy tờ sổ sách càng phải kiểm kê nhiều lượt kẻo sai một ly đi một dặm, có thể ảnh hưởng tới uy tín của bản thân, thậm chí bỏ tiền của ra đền bù.

Các mối quan hệ xã giao cũng gặp đôi chút trục trặc. Chuyện làm ăn nên chú ý khi hợp tác với người khác kẻo bị lừa gạt, thiệt hại tiền bạc có thể kiếm lại được nhưng mất đi uy tín mới là vấn đề khó. Thời điểm này tốt nhất nên hạn chế mở rộng quy mô, bạn cứ tập trung vào lĩnh vực hiện tại thì hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Không được ngũ hành ủng hộ nên chuyện tình cảm vẫn chưa đâu vào đâu. Người độc thân vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để bày tỏ tình cảm. Nhân duyên chưa tới nên dù bạn cố thể hiện sự chân thành nhưng vẫn chưa thể khiến trái tim người ấy lay động, càng cố gắng thì khoảng cách giữa hai người vẫn không thể gần nhau hơn.

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