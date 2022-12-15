Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/12/2022, Thần Tài trao điềm lành tận tay, 3 con giáp phú quý tài lộc, tiền của đầy nhà, trúng số độc đắc, sự nghiệp 'bứt tốc như rồng vàng'

Tâm linh - Tử vi 15/12/2022 06:50

Thứ Sáu 16/12/2022, Thần Tài trao điềm lành tận tay, 3 con giáp phú quý tài lộc, tiền của đầy nhà, trúng số độc đắc, sự nghiệp 'bứt tốc như rồng vàng'.

Tuổi Dần

Đúng ngày mai, mọi công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra hanh thông, tốt đẹp. Người tuổi này có được những cơ hội làm ăn, đầu tư tiềm năng nhờ có Thực Thần che chở. Do đó, bạn hãy nắm bắt tốt thời cơ này để công việc làm ăn ngày càng phát triển, phát đạt. Con giáp này còn được quý nhân phù trợ nên gặp được vận may trong vấn đề tài chính.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên vô cùng êm ấm, đẹp đẽ. Bạn và nửa kia đang có khoảng bên nhau thực sự bình yên, hạnh phúc. Thậm chí, các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu đang cân nhắc quyết định về chung một nhà. Người độc thân gặp được người tâm đầu ý hợp, cùng chung chí hướng với mình. 

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/12/2022, Thần Tài trao điềm lành tận tay, 3 con giáp phú quý tài lộc, tiền của đầy nhà, trúng số độc đắc, sự nghiệp 'bứt tốc như rồng vàng' - Ảnh 1
Đúng ngày mai, mọi công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra hanh thông, tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Con đường sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ khởi sắc và diễn ra “thuận buồm xuôi gió” vào ngày thứ Sáu này. Người tuổi này nhanh chóng phát huy tốt điểm mạnh của mình trong công việc nhờ có sự giúp sức của Thiên Ấn. Nếu đang dự định lên kế hoạch nào đó thì hãy mạnh dạn bắt tay thực hiện ngay từ bây giờ. Con giáp này còn có cơ hội cải thiện nguồn tài chính của mình nhờ có sự tác động của Hỏa sinh Thổ. 

Vận trình tình cảm hạnh phúc, viên mãn. Người độc thân đang có khoảng thời gian yên ấm, thoải mái sau những ngày làm việc vất vả. Các cặp đôi đang yêu nhau cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương và chia sẻ từ đối phương do có sự tác động của Ngũ hành tương sinh. 

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/12/2022, Thần Tài trao điềm lành tận tay, 3 con giáp phú quý tài lộc, tiền của đầy nhà, trúng số độc đắc, sự nghiệp 'bứt tốc như rồng vàng' - Ảnh 2
Con đường sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ khởi sắc và diễn ra “thuận buồm xuôi gió” vào ngày thứ Sáu này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong ngày 16/12, sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ trở nên khá thuận lợi và hanh thông tốt đẹp. Bản mệnh hơn ai hết biết rõ mình cần phải làm gì để cải thiện các vấn đề trước mắt. Bằng bản lĩnh và sự bình tĩnh hiếm có, tuổi Mùi đã không để các khó khăn làm ảnh hưởng đến đường công danh quá lâu.‏ Nhờ tầm nhìn xa trông rộng, con giáp này có thể kiếm được những khoản tiền không nhỏ.

Vận trình tình cảm của bản mệnh vẫn sẽ "êm đềm như nước" khiến nhiều người xung quanh phải trầm trồ. Người có đôi tuy không có nhiều thời gian gặp mặt nhưng vẫn trò chuyện với nhau mỗi ngày. Nhờ vậy nag tình cảm lứa đôi không gặp phải trục trặc hay xa cách.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/12/2022, Thần Tài trao điềm lành tận tay, 3 con giáp phú quý tài lộc, tiền của đầy nhà, trúng số độc đắc, sự nghiệp 'bứt tốc như rồng vàng' - Ảnh 3
Trong ngày 16/12, sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ trở nên khá thuận lợi và hanh thông tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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