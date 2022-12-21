Tử vi dự báo đúng ngày mai, thứ Năm (29/11 âm lịch), đường tài vận của tuổi Mão được cải thiện đáng kể. Tiền bạc thi nhau chảy về khiến tuổi Mão tự tin hơn vào năng lực bản thân, quyết tâm làm giàu cũng được củng cố.

Đúng ngày mai, thứ Năm (29/11 âm lịch), đến một tháng tiếp theo, đây sẽ là khoảng thời gian tài vận của tuổi Mão bùng nổ, may mắn thường xuyên, cơ hội gõ cửa, việc kinh doanh có khởi sắc, sự nghiệp cũng xuôi chèo mát mái, tài lộc và thu nhập tăng lên gấp bội. Nếu có thể tận dụng cơ hội để phát triển, chắc chắn đường công danh cũng sẽ thăng hoa, thu hoạch được những món lợi không ngờ, phú quý giàu sang trong tầm tay.

Người tuổi Mùi có một niềm tin bất diệt và kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cùng. Và như thế, chỉ cần các bạn tích cực hi sinh công sức, chắc chắn sẽ có ngày được hồi báo hậu hĩnh. Con giáp này có tấm lòng lương thiện, đối x.ử t.ử tế với những người xung quanh nên các bạn luôn tìm thấy sự ủng hộ nhiệt tình từ người thân và bạn bè.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mai, thứ Năm (29/11 âm lịch), người tuổi Mùi có quý nhân phù trợ, các hạng mục đều diễn ra đúng theo với kế hoạch, thậm chí một số việc còn tồn đọng trước đó cũng được giải quyết nhanh gọn. Dù vẫn có không ít thách thức nhưng bản mệnh vẫn có thể vượt qua nhờ khả năng ứng biến linh hoạt. Các mối quan hệ xã giao cũng phát triển hài hòa, góp phần giúp việc hợp tác làm ăn thêm thuận lợi. Bạn cũng mạnh dạn hơn trong việc mở rộng mối quan hệ, tìm kiếm nhiều đối tác và khách hàng tiềm năng.

Tuổi Sửu

Tử vi thứ Năm ngày 29/11 âm lịch, người tuổi Sửu chăm chỉ, cần cù, trong khó khăn luôn vươn lên, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Tài vận vượng phát đem lại những cơ hội hợp tác kinh doanh, đầu tư thu về những khoản lợi nhuận không nhỏ, giúp cho tiền bạc rủng rỉnh, các khoản tích lũy tăng lên không ngừng.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.