Tử vi dự báo ngày mai, thứ Năm (22/12/2022), những người tuổi Mùi sẽ gặp may hơn, nhờ đó họ tự tin, mạnh mẽ hơn. Công việc và cuộc sống của họ cũng bắt đầu suôn sẻ. Mặc dù càng về cuối tuần, tính mộc sẽ ngày càng yếu, hỏa thế vượng hơn, mà hỏa sinh thổ, nhờ đó những người cầm tinh con dê sẽ tiếp tục phát huy được khả năng và ưu thế của mình, đường tài lộc suôn sẻ, tích lũy tăng gấp ba. Chính vì vậy, hãy nhớ, trong khoảng thời gian này nên tích cực làm việc, nghiêm túc kinh doanh, chắc chắn sẽ có bội thu, tiền bạc rủng rỉnh từ giờ đến Tết.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mai, thứ Năm (22/12/2022), người tuổi Thìn làm việc gì cũng gặp được may mắn. Đường tài lộc của họ ngày càng suôn sẻ, dễ gặt hái thành công. Họ gặp được quý nhân, được người này tạo điều kiện phát triển sự nghiệp. Con giáp tuổi Thìn nếu làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, chốt được đơn hàng lớn. Người chưa có công việc cũng nhận được công việc phù hợp. Người tuổi Thìn làm công ăn lương sẽ đạt được thành tích lớn, được cấp trên khen thưởng, kiếm về bộn tiền.

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày 22/12/2022, tâm trạng của người tuổi Ngọ từ tháng 12 rất tốt nên hiệu suất công việc được nâng cao rõ rệt do đó sẽ có cơ hội nâng lương nâng chức. Ngoài ra, nguồn thu phụ của con giáp may mắn này trong năm mới khởi sắc rõ rệt, cho dù là đầu tư kiếm lời thì khả năng gặp may rất cao. Trong thời gian này, người tuổi Ngọ nên biết tận dụng cơ hội để mở rộng việc kinh doanh, chắc chắn sẽ kiếm tìm được một đối tác làm ăn tốt, đem lại những khoản lợi nhuận lớn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.