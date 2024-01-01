Đúng ngày mai, thứ Ba 2/1/2024, 3 con giáp vấp ngã trên đường công danh, tinh thần xuống cấp, tài lộc tiêu tán, nợ càng thêm nợ

Tâm linh - Tử vi 01/01/2024 09:03

Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo trong đường công danh, sự nghiệp và cuộc sống vào đúng ngày mai, thứ Ba 2/1/2024.

 

Con giáp tuổi Sửu

Đúng ngày mai, thứ Ba 2/1/2024, thiên tài mang đến cho tuổi Sửu một ngày tài lộc vượng phát. Người làm công ăn lương nếu chịu vất vả một chút thì bằng tài lẻ có thể kiếm được thêm công việc bên ngoài, tăng thêm thu nhập, nhưng tất cả chỉ ở mức trung bình, không quá nổi bật.

Đúng ngày mai, thứ Ba 2/1/2024, 3 con giáp vấp ngã trên đường công danh, tinh thần xuống cấp, tài lộc tiêu tán, nợ càng thêm nợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, cục diện Mộc Thổ xung khắc cho thấy con giáp này sẽ gặp chút phiền muộn trong chuyện tình cảm. Trong khi cảm xúc của bản mệnh ngày một thăng hoa và chỉ muốn được ở bên thì đối phương hiện tại lại có chút thờ ơ, lạnh lùng.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng ngày mai, thứ Ba 2/1/2024, bị ảnh hưởng khá nặng nề bởi cục diện Thìn Tuất tương xung. Người đã yên bề gia thất đối diện với nguy cơ tình cảm rạn nứt, vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, tranh cãi và không ai có ý định nhường nhịn đối phương hay làm hòa trước khiến mọi chuyện diễn biến ngày càng nghiêm trọng hơn.

Đúng ngày mai, thứ Ba 2/1/2024, 3 con giáp vấp ngã trên đường công danh, tinh thần xuống cấp, tài lộc tiêu tán, nợ càng thêm nợ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó những người độc thân vì tính cách bốc đồng mà làm người khác phật ý, khó lòng tiến tới chặng đường tình cảm tiếp theo. Con giáp này khá bướng bỉnh và không chịu thua bất kì ai nên dù đó là người có cảm tình thì cũng không ngoại lệ, điều ảnh ảnh hưởng nhiều đến việc tìm kiếm một nửa cho mình.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng ngày mai, thứ Ba 2/1/2024, Thiên Ấn xuất hiện đến người tuổi Tuất, báo hiệu về những khó khăn sắp sửa được bản mệnh giải quyết gọn gàng đây ra đấy. Tuy nhiên, ngày Thổ vượng có thể khiến bạn thường thấy mệt mỏi, đuối sức, có lúc đau tức ngực. Dấu hiệu này cho thấy cơ thể cần được nghỉ ngơi nhiều hơn, đồng thời có chế độ tập luyện, vận động hàng ngày để tăng cường sức khỏe thể chất. Nhân những ngày nghỉ này hãy thư giãn để lấy lại năng lượng nhé.

Đúng ngày mai, thứ Ba 2/1/2024, 3 con giáp vấp ngã trên đường công danh, tinh thần xuống cấp, tài lộc tiêu tán, nợ càng thêm nợ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Đông Bắc phía ngoài phòng giã gạo, nơi xay nghệ, tổ chim hoặc lồng chim. Do đó, thai phụ không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

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Đúng ngày mai, thứ Ba 26/12/2023, 3 con giáp Kiếp Tài án ngữ, rắc rối vây quanh, thị phi kéo đến, cuộc sống quá nhiều muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Ba 26/12/2023, 3 con giáp Kiếp Tài án ngữ, rắc rối vây quanh, thị phi kéo đến, cuộc sống quá nhiều muộn phiền

Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo vào đúng ngày mai, thứ Ba 26/12/2023 khi bị Kiếp Tài án ngữ nên liên tục gặp vận xui, tiền tài mất hết.

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