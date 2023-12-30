Đúng ngày mai, Chủ Nhật 31/12/2023, 3 con giáp TAI BAY VẠ GIÓ, vận đen kéo đến, cuộc sống buồn phiền, tình duyên không đến, tiền tài mất hết

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 31/12/2023, cục diện Tương Phá đem đến những ảnh hưởng không tốt cho con đường tài lộc của người tuổi Thìn. Vào ngày cuối năm, bạn chớ vội vàng ký kết hợp tác với người khác. Hãy tìm thời điểm thích hợp hơn trong năm mới.

Người cầm đồng tiền trong tay cũng cần tự nhắc nhở bản thân tiết kiệm và cẩn trọng hơn trong lĩnh vực chi tiêu. Trước khi mở hầu bao, bạn hãy xác định rõ mình có bao nhiêu tiền để có thể lựa chọn món đồ cho phù hợp với điều kiện kinh tế.

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 31/12/2023, tuổi Sửu sẽ có tiểu nhân ghen ghét, đâm chọt, nói xấu sau lưng. Người mới đi làm thì đừng quan tâm đến những chuyện phiếm kẻo rước họa vào thân. Người đi làm lâu rồi còn phải chống đỡ với những khó khăn mà kẻ tiểu nhân bày ra.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên trên phương diện tình cảm, bản mệnh và cha mẹ không mấy hòa hợp, đặc biệt là cha, hai người hiếm khi nói chuyện với nhau lâu. Chuyện yêu đương của các cặp đôi cũng không thuận, tình cảm vợ chồng có nhiều khúc mắc, mâu thuẫn, ai cũng cứng đầu nên không chịu làm lành.

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 31/12/2023, người tuổi Ngọ khó có thể giải quyết công việc theo đúng tiến độ đặt ra bởi đầu óc bế tắc, suy nghĩ luẩn quẩn. Bạn làm việc thiếu hiệu quả, dù vẫn là những công việc thường ngày nhưng khi không đủ tập trung, bạn vẫn có thể gặp khó khăn và trở ngại như một người mới.

Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tình cảm của bạn vẫn giậm chân tại chỗ. Người có đôi có thể rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh kéo dài, đôi bên không ai muốn chủ động hàn gắn nên mọi chuyện vẫn cứ dùng dằng như vậy. Người độc thân cần thêm sự chủ động mới mong tìm được hạnh phúc của riêng mình.

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