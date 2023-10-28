Đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 28/10/2023, 3 con giáp TÀI LỘC ĐỔ VỀ, giàu sang phú quý, ngồi mát hưởng lộc trời ban 

Đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 28/10/2023, người tuổi Sửu có nhiều tin vui về tiền bạc, tài lộc. Mọi người cho rằng con giáp này thành công nhờ vào may mắn mà không hiểu rằng Tuổi Sửu đã trải qua giai đoạn khó khăn, vất vả đến thế nào mới đạt được thành quả như hiện tại, thậm chí có kể cũng không ai tin.

Cục diện ngũ hành Thổ sinh Kim đem lại may mắn cho vận tình cảm của Sửu. Bạn có sức hấp dẫn đáng nể khiến người khác phải chủ động thể hiện tình cảm và sự yêu mến đối với mình. Người có gia đình thì quan tâm con cái nhiều hơn, không muốn để con mình phải chịu thiệt thòi.

Sự nghiệp tiến triển thuận lợi nhưng việc này cũng có nghĩa là Tuổi Sửu sẽ phải làm nhiều nhiệm vụ hơn và cũng cần nỗ lực làm việc hơn nữa. Bản mệnh sẽ phải gánh vác thêm nhiều trọng trách trên vai. Vì vậy cần phải thận trọng, tỉ mỉ trong từng vấn đề, chớ nên vội vàng đưa ra quyết định.

Con giáp tuổi Dần

Đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 28/10/2023, tuổi Dần vô cùng may mắn trong công việc. Người đang xin việc, thi cử hoặc chờ tin tức công việc sẽ sớm nhận được tin tốt. Đây cũng là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực trước đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tài vận cũng đón nhận tin tốt lành. Có thể bản mệnh được cho tiền hoặc may mắn trúng thưởng, trúng xổ số. Con giáp này cũng là người phóng khoáng nên sẵn sàng dùng tiền này để mời người thân, bạn bè ăn uống.

Con giáp tuổi Tỵ

Đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 28/10/2023, Chính Ấn chiếu mệnh đem lại sự thông minh, uyên bác và nhanh trí cho tuổi Tỵ. Ai đang theo đuổi con đường thi cử, học hành sẽ thuận lợi. Công việc có dấu hiệu bấp bênh, thiếu ổn định vì bạn chưa quyết đoán, đôi khi còn có tính ì ạch, chậm chạp, thiếu chí tiến thủ.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tài vận tốt lên trông thấy nhờ Tam Hội cục chiếu cố. Tử vi có nói những người kinh doanh sẽ phát tài, được khách hàng ủng hộ. Một số người đang có ý định làm ăn thì nên nhờ đến sự trợ giúp của bạn bè, người thân, bạn sẽ được giúp đỡ.

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