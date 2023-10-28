Đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 28/10/2023, 3 con giáp TÀI LỘC ĐỔ VỀ, giàu sang phú quý, ngồi mát hưởng lộc trời ban 

Tâm linh - Tử vi 28/10/2023 00:01

Tử vi thứ Bảy ngày 28/10/2023 cho thấy 3 con giáp dưới đây sẽ vô cùng may mắn khi nhận lộc trời ban, tiền tài phú quý kéo về, cuộc sống trở nên hanh thông, thuận lợi hơn người. 

 

Con giáp tuổi Sửu 

Đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 28/10/2023, người tuổi Sửu có nhiều tin vui về tiền bạc, tài lộc. Mọi người cho rằng con giáp này thành công nhờ vào may mắn mà không hiểu rằng Tuổi Sửu đã trải qua giai đoạn khó khăn, vất vả đến thế nào mới đạt được thành quả như hiện tại, thậm chí có kể cũng không ai tin.

Đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 28/10/2023, 3 con giáp TÀI LỘC ĐỔ VỀ, giàu sang phú quý, ngồi mát hưởng lộc trời ban  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp tiến triển thuận lợi nhưng việc này cũng có nghĩa là Tuổi Sửu sẽ phải làm nhiều nhiệm vụ hơn và cũng cần nỗ lực làm việc hơn nữa. Bản mệnh sẽ phải gánh vác thêm nhiều trọng trách trên vai. Vì vậy cần phải thận trọng, tỉ mỉ trong từng vấn đề, chớ nên vội vàng đưa ra quyết định.

Cục diện ngũ hành Thổ sinh Kim đem lại may mắn cho vận tình cảm của Sửu. Bạn có sức hấp dẫn đáng nể khiến người khác phải chủ động thể hiện tình cảm và sự yêu mến đối với mình. Người có gia đình thì quan tâm con cái nhiều hơn, không muốn để con mình phải chịu thiệt thòi.

Con giáp tuổi Dần 

Đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 28/10/2023, tuổi Dần vô cùng may mắn trong công việc. Người đang xin việc, thi cử hoặc chờ tin tức công việc sẽ sớm nhận được tin tốt. Đây cũng là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực trước đó.

Đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 28/10/2023, 3 con giáp TÀI LỘC ĐỔ VỀ, giàu sang phú quý, ngồi mát hưởng lộc trời ban  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tài vận cũng đón nhận tin tốt lành. Có thể bản mệnh được cho tiền hoặc may mắn trúng thưởng, trúng xổ số. Con giáp này cũng là người phóng khoáng nên sẵn sàng dùng tiền này để mời người thân, bạn bè ăn uống.

Con giáp tuổi Tỵ 

Đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 28/10/2023, Chính Ấn chiếu mệnh đem lại sự thông minh, uyên bác và nhanh trí cho tuổi Tỵ. Ai đang theo đuổi con đường thi cử, học hành sẽ thuận lợi. Công việc có dấu hiệu bấp bênh, thiếu ổn định vì bạn chưa quyết đoán, đôi khi còn có tính ì ạch, chậm chạp, thiếu chí tiến thủ. 

Đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 28/10/2023, 3 con giáp TÀI LỘC ĐỔ VỀ, giàu sang phú quý, ngồi mát hưởng lộc trời ban  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đường tài vận tốt lên trông thấy nhờ Tam Hội cục chiếu cố. Tử vi có nói những người kinh doanh sẽ phát tài, được khách hàng ủng hộ. Một số người đang có ý định làm ăn thì nên nhờ đến sự trợ giúp của bạn bè, người thân, bạn sẽ được giúp đỡ.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo 

Đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 21/10/2023, 3 con giáp PHẬT BÀ PHÙ HỘ, con đường quan lộ hanh thông, thành công đến sớm, giàu sang phú quý hơn người 

Đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 21/10/2023, 3 con giáp PHẬT BÀ PHÙ HỘ, con đường quan lộ hanh thông, thành công đến sớm, giàu sang phú quý hơn người 

Xin chúc mừng 3 con giáp cực kỳ may mắn đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 21/10/2023, với nhiều niềm vui kéo đến, từ công việc, tài lộc đến tình duyên. Hãy tận dụng cơ hội của bạn để phát huy hết khả năng và thu về thật nhiều lộc lá nhé! 

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp đúng hôm nay tử vi con giáp ngày thứ 7 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 17 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 43 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh