Đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 7/10/2023, 3 con giáp nhận lộc trời ban, làm đâu thắng đó, giàu lên nhanh chóng, đời sống lên hương 

Đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 7/10/2023, Thiên Quan nhắc nhở tuổi Dần làm ăn nên chú trọng đến danh tiếng lâu dài và thời gian của bản thân. Bạn nên đến đúng hẹn nếu có hẹn với khách hàng, đối tác, đừng viện cớ cho sự chậm trễ của mình, không ai thông cảm được cho bạn. Ngày này cũng đừng nóng nảy kẻo xảy ra tranh chấp, cãi vã với đồng nghiệp chung cơ quan.

Tuổi Dần tính tình hiền lành, là con giáp thiện lương, hay thương người nên nay nếu có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ thì bạn sẽ không ngần ngại ra tay giúp họ. Tuổi này có duyên với trẻ con nên nếu có trẻ con đến chơi nhà trong ngày này là điềm lành, chúng mang cát khí đến cho gia đình bạn.

Tam Hợp trợ lực giúp Dần ổn định hơn hẳn trong chuyện tiền bạc khi mà chi ít hơn thu. Bạn tích được một khoản tiền kha khá để bỏ vào khoản tiền tiết kiệm của mình. Bạn đang có công việc tốt, thu nhập ổn nên có thể thảnh thơi vui vẻ ngày hôm nay, không phải suy nghĩ nhiều.

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 7/10/2023, tuổi Ngọ làm việc cũng thông thái hơn, hay cả nể, giúp đỡ người khác. Người trẻ tuổi học hành giỏi giang, nhanh nhảu nên được quý mến. Tuy nhiên điểm trừ đó là chưa dứt khoát, chưa biết cương nhu đúng lúc nên toàn chịu thiệt thân.

Ảnh minh họa: Internet

Vận tiền bạc của tuổi Ngọ cũng khá dồi dào. Đối với những người làm công ăn lương thì có thể nhận được phần thưởng khá hậu hĩnh nhờ kết quả công việc vô cùng khả quan. Người kinh doanh thì linh hoạt, bán được hàng, không phải nhờ vả đến ai trong hôm nay.

Tình duyên cũng may mắn không kém. Tình cảm của người độc thân phát triển nhanh chóng và tích cực, có nhiều khả năng thành đôi lứa. Bạn bè chơi đẹp với nhau, bản mệnh cũng đủ tỉnh táo để nhận ra ai mới là bạn tốt, bạn xấu, chỉ là giả ngốc để xem người ta diễn kịch mà thôi.

Con giáp tuổi Thân

Đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 7/10/2023, tuổi Thân may mắn hơn người khi có Tam Hội cục trợ vận. Nhờ có người giúp nên vẫn tiến triển tốt, kịp tiến độ, hơn thế nữa kết quả nhận lại vô cùng khả quan. Người kinh doanh thì có nhiều khách mời ủng hộ, tính tình xởi lởi nên lúc nào cũng đông khách.

Ảnh minh họa: Internet

May mắn là đường tiền tài có Thực Thần nâng đỡ nên bản mệnh có thể tự tin với những khoản thu nhập phụ của mình. Bên cạnh đó bạn cũng có lộc ăn uống, hay được người khác biếu tặng, cho đồ ăn, quà cáp. Có đi thì cũng phải có lại, nên đối xử công bằng với những người giúp mình nhé.

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