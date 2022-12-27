Tử vi hôm nay, thứ Ba 27/12/2022, khi có quý nhân cát tinh trợ lực, tài vận của tuổi Mão khởi sắc bừng bừng. Cộng với phúc khí bẩm sinh người tuổi này thu về không ít lợi nhuận từ công việc chính và việc kinh doanh bên ngoài. Con giáp này có thể ung dung tận hưởng cuộc sống sung túc, giàu có trong thời gian dài. Lại thêm quý nhân hỗ trợ trên đường tình duyên nên người độc thân có thể tìm được cơ hội phát triển tình cảm. Người đã có gia đình cũng hưởng cuộc sống yên vui bên nửa kia.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày 27/12/2022, là năm tốt lành với người tuổi Tuất, mọi phương diện như được thổi nguồn gió mới mà bừng sáng. Đặc biệt là dịp Trung Thu tới đây, nhờ Tam Hợp cục thúc vượng vận quý nhân, lại thêm nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, tuổi Tuất có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

Ảnh minh họa: Internet

Đúng hôm nay, thứ Ba 27/12/2022, Tài lộc của bản mệnh thời gian này thăng hoa rực rỡ. Dù là làm công ăn lương hay tự thân làm chủ đều có nhiều dòng tiền mời gọi, thu nhập không chỉ dừng lại ở một nguồn, đầu tư kinh doanh cũng cát lợi.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.