Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 30/11/2023, 3 con giáp lâm vân Kiếp Tài, cuộc sống khó khăn, tiểu nhân tìm mọi cách cản đường công danh tài lộc

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 30/11/2023, công việc lâm Kiếp Tài khiến tuổi Tý không mấy hài lòng. Thời buổi này cạnh tranh cao, người kinh doanh phải chật vật lắm mới có khách. Những bạn làm công sở thì hay bị đồng nghiệp cạnh tranh, ghen tị nhau từng chút một, nói xấu sau lưng bạn. Đường tài lộc kém sắc hẳn. Bản mệnh hãy thận trọng hơn trong từng việc mình làm, đừng để lộ ra sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng, dễ mất tiền. Ra đường đừng vượt đèn đỏ, đừng xem thường luật giao thông kẻo vừa mất tiền lại ảnh hưởng tính mạng thời điểm cuối năm này.

Cục diện Thổ Thủy tương khắc không có lợi cho vận trình tình cảm của Tý. Các bạn luôn nghĩ cho người khác quá nhiều mà không nhìn lại xem mình có tổn thương hay không. Một số người không được gia đình ủng hộ chuyện yêu đương, đấu tranh khá vất vả.

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 30/11/2023, tuổi Ngọ dễ vướng vào chuyện thị phi. Tính tình quá thẳng thắn, bộc trực của bản thân Tuổi Ngọ lại là con dao hai lưỡi. Bạn bè thân thiết có thể hiểu tính cách của bạn, nhưng với người mới tiếp xúc thì Tuổi Ngọ có thể bị đánh giá là thiếu sự tôn trọng và không chín chắn.

Ảnh minh họa: Internet

Những chuyện thị phi bên lề vào thời gian này không ngăn được vận trình tài lộc may mắn của Tuổi Ngọ, chuyện tiền nong có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Con giáp này dựa vào thực lực của mình để giành lấy cơ hội thành công, nhờ đó mà nguồn thu cũng được tăng lên và có thể thoải mái trong việc chi tiêu trong thời gian này mà không phải đắn đo quá nhiều.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 30/11/2023, tuổi Thìn gặp Thiên Quan khiến công việc không được như ý. Người nào có ý định khai trương cửa hàng, hùn vốn làm ăn thì không nên tiến hành trong ngày này, dễ bị làm khó. Các bạn đi làm ở đâu cũng nên hạn chế tính tình nóng nảy để bản thân được yên ổn. Đường tiền bạc không tốt vì vướng phải Tương Xung. Gần đây bạn khá bận rộn, cày cuốc cật lực nhưng không thấy tiền dư chỉ thấy tiêu tiền là phần nhiều. Những ai đang làm ngành vận tải, công tác xa trong hôm nay cần đề phòng mất tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm gặp chút sóng gió do vợ chồng không hiểu ý nhau, hay cãi nhau to tiếng. Bạn bối rối vì cách hành xử lạ lùng của nửa kia, không hiểu nổi đối phương đang nghĩ gì và tại sao lại làm như vậy.

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