Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 23/12/2023, 3 con giáp xui xẻo kéo đến, buồn phiền vay quanh, cuộc sống khó khăn, tiền tài thiếu kém

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 23/12/2023, tuổi Mão lâm Tỷ Kiên nên công việc không mấy suôn sẻ. Bạn nên linh hoạt hơn, bớt tin người hơn trong cách giải quyết tình huống vì đó chính là chìa khóa giúp bạn đạt được sự thành công. Đôi khi bạn còn thiếu khéo léo trong giao tiếp nên hay để mất khách hàng tốt.

Nay Mão đừng vội vàng trong những quyết định liên quan đến tiền bạc nếu như bạn chưa xác định được nguồn tin đó có chính xác hay không. Vận may vẫn chưa ghé thăm bạn nên đừng hấp tấp mà đầu tư vào đâu nhé, nên dành thời gian nghiên cứu và tìm hiểu cặn kẽ trước đã.

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 23/12/2023, tuổi Ngọ có điềm báo xảy ra mâu thuẫn với người thân trong gia đình hoặc bạn bè đồng nghiệp. Thế nên con giáp này phải bình tâm suy xét để giải quyết tình huống sao cho thật thấu đáo, đừng chọn giải pháp tự cô lập bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, đường tài lộc của bạn cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Con giáp này dễ bị kẻ xấu hãm hại, tIêu tan hết tâm sức trước đó. Nhiều người tốt tính dễ dàng tin tưởng rồi cho người khác vay tiền, chính bạn cũng không thể hiểu nổi tại sao mình là ngốc nghếch đến vậy, càng về cuối năm càng khó đòi tiền.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 23/12/2023, Thiên Quan nhắc Dậu phải từ tốn hơn nữa, bạn hay gặp rắc rối trong công việc, cần cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói để hạn chế những cuộc xung đột không đáng có. Người kinh doanh chớ làm liều kẻo gặp phải họa lớn, muốn làm gì cũng phải suy tính thật kỹ trước đã.

Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc bị ảnh hưởng bởi Tương Xung nên khó bề yên ổn. Mặc dù thu nhập tuy ổn định nhưng bạn lại có nhiều khoản cần phải chi cho việc ăn uống, vui chơi nên túi tiền nhanh chóng cạn dần. Nhiều người đau đầu vì nợ nần và khá mệt mỏi khi bản thân gặp phải nhiều chuyện rắc rối.

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