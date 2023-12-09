Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 9/12/2023, 3 con giáp hao tài tốn của, dính vào vận đen, tài vận không thông, cuộc sống buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 09/12/2023 03:16

Xin chia buồn với 3 con giáp vướng vào buồn phiền trong đúng hôm nay, thứ 7 ngày 9/12/2023!

Con giáp tuổi Thân

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 9/12/2023, Kiếp Tài cảnh báo tuổi Thân nên chú ý việc có kẻ tiểu nhân đang muốn nói xấu, hạ bệ bạn với cấp trên, bạn nên đề cao cảnh giác thì hơn. Các bạn trẻ đang trong quá trình làm việc cần hoàn thiện bản thân nhiều hơn và cũng nên hạn chế tin người.

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 9/12/2023, 3 con giáp hao tài tốn của, dính vào vận đen, tài vận không thông, cuộc sống buồn phiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn cần phải dành thêm thời gian để mở rộng các mối quan hệ xã hội vì nó giúp ích cho việc làm ăn của bạn trong tương lai, đừng chơi một mình. Tuy nhiên những ai đi đường xa thì nên cẩn thận với hành lý của mình kẻo mất đồ đạc quan trọng.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 9/12/2023, tuổi Dậu bận rộn và lao đao trong công việc. Con giáp này khá vất vả, nhất là khi phải làm việc tập thể. Ngoài ra, còn dễ có mất mát tài liệu, bị hiểu lầm, bị đổ oan, gặp người khó tính, do vậy bản mệnh hãy cẩn thận một chút.

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 9/12/2023, 3 con giáp hao tài tốn của, dính vào vận đen, tài vận không thông, cuộc sống buồn phiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bù lại, dù công việc bấp bênh nhưng con giáp này vẫn tích góp được tiền bạc, hạn chế chi tiêu hoang phí. Bản mệnh có phần vất vả ngược xuôi nhưng bản tính kiên trì sẽ giúp tuổi Dậu nhận được thành quả.

Con giáp tuổi Tỵ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 9/12/2023, tuổi Tỵ cần phải xem lại cách làm việc của mình. Không nên tiếp tục có thái độ lười biếng, thiếu tập trung, nếu tiếp tục như vậy bạn sẽ mất đi vị trí hiện tại chứ đừng nói là được cấp trên khen thưởng như mong muốn.

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 9/12/2023, 3 con giáp hao tài tốn của, dính vào vận đen, tài vận không thông, cuộc sống buồn phiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong tình cảm, có vẻ Tuổi Tỵ hôm nay không được may mắn cho lắm. Hai người không cảm thấy tin tưởng lẫn nhau, vì thế nên hãy nói chuyện và thành thật với nhau hơn để tránh những xung đột, cãi vã gây mệt mỏi cho cả hai.

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