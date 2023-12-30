Đúng Chủ Nhật 31/12/2023, 3 con giáp 'kích hoạt' năng lực kiếm tiền, thu hút vận may, dễ dàng thăng tiến như hổ thêm cánh

Tâm linh - Tử vi 30/12/2023 10:36

Đúng Chủ Nhật này, 3 con giáp may mắn 'kích hoạt' năng lực kiếm tiền, thu hút vận may, dễ dàng thăng tiến như hổ thêm cánh.

Con giáp tuổi Tý

Chủ Nhật này, đường sự nghiệp, nhờ được quý nhân Tam Hợp nâng đỡ, những vấn đề nan giải trước đó trong công việc của con giáp này tìm được hướng đi phù hợp, tháo gỡ khó khăn. Nhờ đó, cơ hội thăng tiến của bản mệnh cũng rõ ràng hơn so với trước đó.

Đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh chủ động và tự tin hơn, biết cách nắm bắt cơ hội, bạn sẽ nhanh chóng đạt được những mục tiêu mà mình đề ra. Đường tài lộc, tình hình tài chính của những chú Chuột vẫn đang ở mức ổn định. Áp lực tài chính không quá lớn nên người tuổi này có thể ung dung chạy theo những kế hoạch kiếm tiền và tiêu tiền theo đúng sở thích, lý tưởng của mình.

Đúng Chủ Nhật 31/12/2023, 3 con giáp 'kích hoạt' năng lực kiếm tiền, thu hút vận may, dễ dàng thăng tiến như hổ thêm cánh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Thìn

Chủ Nhật này những người tuổi Thìn có đủ năng lực để giải quyết được các công việc được giao đột xuất hay cần xử lý trong thời gian ngắn, điều này tạo ra sự tin tưởng lớn trong tập thể.

Dù tài chính đang lúc rủng rỉnh, bạn cũng nên chú ý quản lý chi tiêu hợp lý. Nhất là khi nhu cầu cuộc sống ngày càng tăng, nếu bạn cứ giữ thói quen chi tiêu phóng khoáng như mọi khi thì chắc chắn chi nhiều hơn thu, tài lộc tụ rồi lại tán lập tức. Đường tình duyên của con giáp may mắn ở thời điểm này không có gì đáng lo ngại. Các cặp đôi trân trọng hạnh phúc hiện tại nên mối quan hệ ngày càng khăng khít. Gia đạo yên ấm, có thể có tin vui về chuyện con cái.

Đúng Chủ Nhật 31/12/2023, 3 con giáp 'kích hoạt' năng lực kiếm tiền, thu hút vận may, dễ dàng thăng tiến như hổ thêm cánh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Mùi

Nhờ có Thái Dương cát tinh trợ mệnh nên con giáp tuổi Mùi đến cuối cùng, kiên trì giải quyết sẽ tháo gỡ được, thậm chỉ đảo ngược tình thế.

Vận trình tài lộc cũng đang trên đà khởi sắc, tuy nhiên dấu hiệu chưa rõ ràng, bạn vẫn cần kiên nhẫn theo đuổi mục tiêu ắt sẽ thành công. Thời điểm này có thể cân nhắc việc đầu tư, khởi nghiệp kinh doanh nếu đã nắm chắc, viễn cảnh sẽ khá khả quan. Thiên Diêu mang tới vận đào hoa rực rỡ, rất tốt cho những ai còn độc thân và đang trên hành trình tìm kiếm mảnh ghép hoàn hảo cho mình. Tình cảm của các cặp đôi càng thêm mặn nồng. 

Đúng Chủ Nhật 31/12/2023, 3 con giáp 'kích hoạt' năng lực kiếm tiền, thu hút vận may, dễ dàng thăng tiến như hổ thêm cánh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cuối tuần này, Hồng Tinh Tú chiếu tỏ, 3 tuổi vượt khó thành tài, kiếm rất nhiều tiền, đặc biệt là con giáp số 2

Cuối tuần này, Hồng Tinh Tú chiếu tỏ, 3 tuổi vượt khó thành tài, kiếm rất nhiều tiền, đặc biệt là con giáp số 2

Cuối tuần này, 3 con giáp may mắn phú khí phát tài, vận mệnh tỏa ra hào quang rực rỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi tử vi 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 3 giờ 35 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 3 giờ 38 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 3 giờ 40 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 3 giờ 42 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 4 giờ 42 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 5 giờ 42 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 6 giờ 42 phút trước
Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 7 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026