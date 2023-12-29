3 con giáp hết tam tai, khởi đầu năm 2024 như vũ bão: Làm sương sương, kiếm tiền bạc tỷ, ôm trọn lộc lá

Tâm linh - Tử vi 29/12/2023 12:34

Năm 2024 đang đến gần, 3 con giáp may mắn sắp có khởi đầu thuận lợi, sự nghiệp hanh thông, tiền bạc chuyển biến.

Tuổi Mão

Tử vi nói rằng tài lộc của người tuổi Mão trong năm nay tương đối chậm. Tuy nhiên, vào 2024 tới đây, con giáp này có thể đón nhận một số may mắn. Bản mệnh có thể thấy nhiều điều thay đổi tích cực trong sự nghiệp và tài lộc.

Nhờ những sự cố gắng của bản thân nên thời gian này, bản mệnh vươn lên làm giàu đến bất ngờ. Sự nghiệp có bước chuyển mình khủng, tha hồ thu vén tài lộc. 

3 con giáp hết tam tai, khởi đầu năm 2024 như vũ bão: Làm sương sương, kiếm tiền bạc tỷ, ôm trọn lộc lá - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tài vận của người tuổi Thìn vào 2024 tương đối tốt. Tử vi nói rằng con giáp may mắn này thông minh, sắc sảo, đầy tham vọng nhưng sống rất thực tế. Họ là người tử tế, sẵn sàng giúp đỡ người khác nên nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, quý nhân sẵn sàng phù trợ.

Cùng với năng lực tuyệt với, bản mệnh dễ dàng nắm bắt được cơ hội đổi đời, sự nghiệp vượng phát đến bất ngờ.

3 con giáp hết tam tai, khởi đầu năm 2024 như vũ bão: Làm sương sương, kiếm tiền bạc tỷ, ôm trọn lộc lá - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi nói rằng người tuổi Mùi có tính kiên nhân và tự tin vào bản thân. Dù làm việc gì, họ đều kiên trì đến cùng và không mất động lực chỉ vì có khó khăn, trắc trở.

2024 đến, vận trình của con giáp này thực sự nở rộ, cuộc sống rực rỡ hơn và được nhiều quý nhân giúp đỡ. Người tuổi Mùi sẽ gặp quá nhiều rắc rối về công việc hay tiền bạc. Nhờ sự trợ giúp của quý nhân, tuổi Mùi có thể rút ra được nhiều bài học quý giá và tìm được cơ hội thăng tiến, kiếm nhiều tiền của hơn.

3 con giáp hết tam tai, khởi đầu năm 2024 như vũ bão: Làm sương sương, kiếm tiền bạc tỷ, ôm trọn lộc lá - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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