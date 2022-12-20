Đúng chiều mai, thứ Tư ngày 21/12/2022, 'Thần Tài soi chiếu vận mệnh', 3 con giáp khả năng cao trúng vé số độc đắc, tính tiền bằng cân, đong vàng bằng lon, cuộc đời trải đầy gấm hoa

Tâm linh - Tử vi 20/12/2022 16:38

3 con giáp may mắn phát tài phát lộc, hầu bao rủng rẻng, công việc suôn sẻ, công danh xán lạn, trỗi dậy thành đại gia.

Tuổi Mão

Mão khá ít nói, sống thu mình. Tuy nhiên, Mão tài giỏi hơn người và có nhiều tham vọng. Người tuổi này chủ động, tự giác trong công việc. Mão không ngừng tìm kiếm những cơ hội cho riêng mình chứ không an phận thủ thường. Tử vi chiều mai cho biết, người tuổi Mão lộc lá tràn trề, sự nghiệp phơi phới. 

Vào khoảng thời gian này, phúc khí nhà trời đều đổ dồn cho con giáp này hưởng thụ. Chưa kể là túi tiền của con giáp này cũng tăng đều theo từng ngày, cứ tiêu xài vơi bớt lại đầy lên. Tài vận của người tuổi Mão cũng vô cùng hanh thông, công việc thuận lợi, thu nhập gia tăng. 

Người tuổi Mão sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. 

Đúng chiều mai, thứ Tư ngày 21/12/2022, 'Thần Tài soi chiếu vận mệnh', 3 con giáp khả năng cao trúng vé số độc đắc, tính tiền bằng cân, đong vàng bằng lon, cuộc đời trải đầy gấm hoa - Ảnh 1
Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó” - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất rất kiên quyết, độc đoán, thông minh, lanh lợi. Đặc biệt, con giáp này có khả năng thích ứng với những thay đổi lớn. Thời gian tới, con giáp may mắn hãy tiếp tục bứt phá, không ngừng nâng cao năng lực cá nhân và sự hấp dẫn của bản thân trong cuộc sống, tỏa sáng.

Vào chiều mai, Tuất có tài vận tích cực, mưa thuận gió hòa, làm ăn thuận lợi, hanh thông, phát triển thuận lợi, tương lai tươi sáng. Ngoài ra, vận đào hoa đang đến với Tuất rất gần, bản mệnh còn được thân nhất định sẽ tìm được đối tượng hợp ý.

Được cát tinh nhập mệnh, con giáp này dần thoát khỏi vòng kìm kẹp của hung tinh nên dễ dàng cải thiện vận mệnh của mình, nhất là về sự nghiệp và tài lộc. Cũng bởi bạn luôn tin rằng nỗ lực mình bỏ ra rồi sẽ có ngày được hưởng thành quả ngọt ngào, không vì những lời nói ra nói vào làm lung lay ý chí.

Đúng chiều mai, thứ Tư ngày 21/12/2022, 'Thần Tài soi chiếu vận mệnh', 3 con giáp khả năng cao trúng vé số độc đắc, tính tiền bằng cân, đong vàng bằng lon, cuộc đời trải đầy gấm hoa - Ảnh 2
Được cát tinh nhập mệnh, con giáp này dần thoát khỏi vòng kìm kẹp của hung tinh nên dễ dàng cải thiện vận mệnh của mình, nhất là về sự nghiệp và tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi khoa học cho biết, chiều mai sẽ là giai đoạn ổn định và bứt phá của người tuổi Dần. Bạn thăng tiến rất nhanh, nhất là về đường tài lộc. Giai đoạn tới tuổi Dần sẽ gặp những năm hợp mệnh, được nhiều cát tinh chiếu rọi, vận thế được ví như cá gặp nước, hanh thông đủ đường.

Trong thời gian này, được Thần Tài chiếu cố, người tuổi Dần cũng có tài lộc tích cực, mưa thuận gió hòa, công việc thuận buồm xuôi gió. Thời gian này, Dần dễ làm ăn hơn, công việc thuận lợi, kinh doanh kiếm được tiền, cuộc sống cũng gặt hái được nhiều kết quả tốt.

Được Thần Tài che chở, bản mệnh luôn dễ dàng tìm thấy tài lộc xung quanh mình. Cả Chính Tài và Thiên Tài đều vây quanh, điều đó cho thấy thu nhập của bản mệnh sẽ đến từ nhiều nguồn, cả công việc chính cũng như nghề tay trái, khiến bao người thầm ngưỡng mộ cùng ganh tị.

 

Đúng chiều mai, thứ Tư ngày 21/12/2022, 'Thần Tài soi chiếu vận mệnh', 3 con giáp khả năng cao trúng vé số độc đắc, tính tiền bằng cân, đong vàng bằng lon, cuộc đời trải đầy gấm hoa - Ảnh 3
Thời gian này, Dần dễ làm ăn hơn, công việc thuận lợi, kinh doanh kiếm được tiền, cuộc sống cũng gặt hái được nhiều kết quả tốt - Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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