Tuổi Mão vốn có tính cách liều lĩnh, không sợ thất bại. Con giáp này bên ngoài hiền lành bên trong mạnh mẽ, dù gặp khó khăn cũng có thể cứng rắn đối đầu, không sợ thất bại. Tuổi Mão có thể vượt qua những thử thách trước mắt chỉ cần có sự quyết tâm mạnh mẽ.

Đây chính là lúc tuổi Mão gặp được nhiều may mắn, cuộc sống không chỉ có Thần Tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ, bất kể làm việc gì cũng thăng hoa. Đặc biệt, tuổi Mão sẽ gặp được cơ hội tốt, nếu biết nắm bắt thì cuộc đời sắp tới đủ đầy cả tình lẫn tiền.

Tử vi cho biết, người tuổi Dậu có tài lộc dồi dào, sự nghiệp hưng vượng. Họ đạt những bước tiến lớn trong công việc, được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp tin tưởng. Người tuổi Dậu vượng vận quý nhân. Khi gặp khó khăn, con giáp này sẽ được người tốt giúp đỡ nồng nhiệt.

Con giáp Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống của họ từ giai đoạn này trở đi sẽ vạn sự hanh thông. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có chuyển biến tích cực. Con giáp không thành Rồng cũng thành Phượng, công việc ổn định chưa đủ mà tài vận ngày càng dồi dào, việc đổi đời chỉ trong tầm tay.

Người tuổi Dậu vượng vận quý nhân, khi gặp khó khăn, con giáp này sẽ được người tốt giúp đỡ nồng nhiệt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Bước vào thời gian này, người tuổi Tỵ có vận trình hanh thông, làm ăn thuận lợi, tiền của dồi dào hơn giai đoạn trước. Tuổi Tỵ đón nhận nhiều vận may mới, phúc khí không ngừng tăng lên, của cải bổng lộc cũng được cải thiện. Con giáp này làm gì cũng suôn sẻ hơn, thành công gần như nắm chắc trong tay.

Đường tài lộc của tuổi Tỵ có sự thay đổi tích cực. Vận trình của con giáp này ngày một lên hương. Nếu tiếp tục làm việc chăm chỉ, giữ vững tinh thần thì tuổi Tỵ có thể đạt nhiều thành công hơn, thu nhập sẽ tăng lên khá nhiều.

Nhờ được trời Phật phù hộ, tuổi Tỵ có thể nhận được cơ hội gánh tiền về nhà, giàu lên nhanh chóng trên mọi mặt của cuộc sống. Tỵ sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu, con giáp làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ.

Bước vào thời gian này, người tuổi Tỵ có vận trình hanh thông, làm ăn thuận lợi, tiền của dồi dào hơn giai đoạn trước - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.