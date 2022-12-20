3 con giáp ngập trong giàu sang, trúng lớn trả hết nợ nần, lộc chất cao như núi, phát tài chóng mặt.
- Tạm biệt những xui xẻo, hoan hỉ đón may mắn ngập tràn, vào đúng 11 ngày cuối tháng 12 (21/12 - 31/12/022), 3 con giáp hưởng đủ phú quý, giàu hết phần thiên hạ, thu nhập bạc tỷ, thành công vang dội
- 3 con giáp tay trái vơ bạc, tay phải ôm vàng, trong vòng 3 ngày tới (21, 22 và 23/12/2022), đổi vận giàu sang, ôm khối tài sản khủng, giàu sang ập đến, mua nhà lầu tậu xe sang, sung sướng hết phần thiên hạ
Tuổi Mão
Tuổi Mão vốn có tính cách liều lĩnh, không sợ thất bại. Con giáp này bên ngoài hiền lành bên trong mạnh mẽ, dù gặp khó khăn cũng có thể cứng rắn đối đầu, không sợ thất bại. Tuổi Mão có thể vượt qua những thử thách trước mắt chỉ cần có sự quyết tâm mạnh mẽ.
Đúng chiều mai, tuổi Mão được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ cộng thêm năng lực và sự khéo léo của bản thân nên công việc, cuộc sống diễn ra suôn sẻ. Bản mệnh sẽ bước vào giai đoạn vạn sự hanh thông, đón nhận vô số niềm vui.
Đây chính là lúc tuổi Mão gặp được nhiều may mắn, cuộc sống không chỉ có Thần Tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ, bất kể làm việc gì cũng thăng hoa. Đặc biệt, tuổi Mão sẽ gặp được cơ hội tốt, nếu biết nắm bắt thì cuộc đời sắp tới đủ đầy cả tình lẫn tiền.
Tuổi Dậu
Tuổi Dậu có tính cách nhã nhặn, điềm tĩnh khi đối mặt với mọi vấn đề trong công việc cũng như cuộc sống. Con giáp này có khả năng thích nghi với mọi điều kiện, hoàn cảnh và có thể chịu đựng được áp lực.
Tử vi cho biết, người tuổi Dậu có tài lộc dồi dào, sự nghiệp hưng vượng. Họ đạt những bước tiến lớn trong công việc, được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp tin tưởng. Người tuổi Dậu vượng vận quý nhân. Khi gặp khó khăn, con giáp này sẽ được người tốt giúp đỡ nồng nhiệt.
Con giáp Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống của họ từ giai đoạn này trở đi sẽ vạn sự hanh thông. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có chuyển biến tích cực. Con giáp không thành Rồng cũng thành Phượng, công việc ổn định chưa đủ mà tài vận ngày càng dồi dào, việc đổi đời chỉ trong tầm tay.
Tuổi Tỵ
Bước vào thời gian này, người tuổi Tỵ có vận trình hanh thông, làm ăn thuận lợi, tiền của dồi dào hơn giai đoạn trước. Tuổi Tỵ đón nhận nhiều vận may mới, phúc khí không ngừng tăng lên, của cải bổng lộc cũng được cải thiện. Con giáp này làm gì cũng suôn sẻ hơn, thành công gần như nắm chắc trong tay.
Đường tài lộc của tuổi Tỵ có sự thay đổi tích cực. Vận trình của con giáp này ngày một lên hương. Nếu tiếp tục làm việc chăm chỉ, giữ vững tinh thần thì tuổi Tỵ có thể đạt nhiều thành công hơn, thu nhập sẽ tăng lên khá nhiều.
Nhờ được trời Phật phù hộ, tuổi Tỵ có thể nhận được cơ hội gánh tiền về nhà, giàu lên nhanh chóng trên mọi mặt của cuộc sống. Tỵ sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu, con giáp làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.