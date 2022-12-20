Thần Tài báo mộng đón tin vui, từ 1h sáng thú Tư ngày 21/12/2022: 3 tuổi này thăng hoa trong cả tình lẫn tài, trúng mánh lớn đổi đời đại gia, vinh hoa phú quý đào hoa nhiều không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 20/12/2022 11:18

3 con giáp tiền muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, sự nghiệp thăng hoa, tiền đồ xán lạn, có gan làm giàu nên công thành danh toại.

Tuổi Tuất

Trong tính cách những người tuổi Tuất rất ôn hòa, điềm đạm. Bất cứ lúc nào họ cũng có thể sửa đổi thái độ, làm tốt mọi việc. Thời gian này vận trình sự nghiệp của con giáp này sẽ có chuyển biến tích cực, vận khí ngày một tốt hơn, có cơ hội tốt để đổi vận.

Tử vi cho biết, những chú Chó được cát tinh nhập mệnh, quý nhân vây quanh nên làm gì cũng suôn sẻ hơn. May mắn có được sẽ giúp con giáp này dễ dàng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, không phải trải qua quá nhiều khó khăn hay trắc trở.

Do bước vào đại vận nên con giáp này sẽ liên tiếp được quý nhân giúp đỡ. Quý nhân sẽ mang đến những cơ hội cho sự nghiệp của người tuổi Tuất thăng tiến, tài lộ rộng mở, làm đâu thắng đó. Người tuổi Tuất chỉ cần cố gắng hơn nữa chắn chắn sẽ sớm có được cuộc sống giàu sang, sung túc.

Thần Tài báo mộng đón tin vui, từ 1h sáng thú Tư ngày 21/12/2022: 3 tuổi này thăng hoa trong cả tình lẫn tài, trúng mánh lớn đổi đời đại gia, vinh hoa phú quý đào hoa nhiều không đếm xuể - Ảnh 1
Thời gian này vận trình sự nghiệp của con giáp này sẽ có chuyển biến tích cực, vận khí ngày một tốt hơn, có cơ hội tốt để đổi vận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi khoa học cho biết, đây sẽ là thời gian ổn định và bứt phá của người tuổi Hợi. Bạn thăng tiến rất nhanh, nhất là về đường tài lộc. Con giáp tuổi Hợi sẽ gặp những năm hợp mệnh, được nhiều cát tinh chiếu rọi, vận thế được ví như cá gặp nước, hanh thông đủ đường.

Đúng 1h sáng thứ Tư, Chính Tài lên đến đỉnh cao, thu về tài lộc dồi dào, nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính. Mỗi giờ qua đi là tiền bạc mà Chính Tài mang về lại càng nhiều, điềm báo tăng lương thăng chức có lẽ sẽ thực sự diễn ra trong khoảng thời gian này.

Tuổi Hợi gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc. Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

Thần Tài báo mộng đón tin vui, từ 1h sáng thú Tư ngày 21/12/2022: 3 tuổi này thăng hoa trong cả tình lẫn tài, trúng mánh lớn đổi đời đại gia, vinh hoa phú quý đào hoa nhiều không đếm xuể - Ảnh 2
 Con giáp tuổi Hợi sẽ gặp những năm hợp mệnh, được nhiều cát tinh chiếu rọi, vận thế được ví như cá gặp nước, hanh thông đủ đường - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đây chính là con giáp phát tài trong thời gian này. Người tuổi Thân mang cho người khác cảm giác về một nguồn năng lượng dồi dào chẳng bao giờ cạn. Bạn hừng hực sức sống, đầy lửa đam mê, tới một phút nào đó bạn sẽ ngộ ra những điều trước nay mình theo đuổi đang gặp vướng mắc ở đâu, từ đó mà tiến về phía trước không chút ngần ngại.

Vào thời gian này, được cát tinh nhập mệnh, con giáp này dần thoát khỏi vòng kìm kẹp của hung tinh nên dễ dàng cải thiện vận mệnh của mình, nhất là về sự nghiệp và tài lộc. Đây có thể được xem là thời gian vận may rực rỡ nhất của tuổi Thân. Được Thần Tài che chở, bản mệnh luôn dễ dàng tìm thấy tài lộc xung quanh mình. 

Do được quý nhân giúp đỡ nên con giáp này có được vô số thời cơ có lợi. Thời gian trước, tình hình tài chính của người tuổi Thân tiến triển chậm chạp nhưng đến hiện tại đã có thể tích lũy một số tiền khổng lồ trong tài khoản. Công việc của người tuổi Thân tiến triển rất tốt, vận may cứ thế kéo dài. Tiền bạc đến khá dễ dàng, có khi chỉ một khoản đầu tư nho nhỏ thôi cũng có thể mang lại cho con giáp này thu hoạch lớn đến ngỡ ngàng.

Thần Tài báo mộng đón tin vui, từ 1h sáng thú Tư ngày 21/12/2022: 3 tuổi này thăng hoa trong cả tình lẫn tài, trúng mánh lớn đổi đời đại gia, vinh hoa phú quý đào hoa nhiều không đếm xuể - Ảnh 3
Đây chính là con giáp phát tài trong thời gian này, người tuổi Thân mang cho người khác cảm giác về một nguồn năng lượng dồi dào chẳng bao giờ cạn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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