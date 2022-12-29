Đúng chiều mai, thứ Sáu ngày 30/12/2022: Thần tài chỉ mặt điểm tên, 3 con giáp đổi mệnh Phượng Hoàng, tài lộc phá cửa tràn vào nhà, ngồi im cũng có tiền, rực rỡ vàng bạc, hóa kiếp đại gia

Tâm linh - Tử vi 29/12/2022 10:10

3 con giáp nhận lộc bề trên, đắc được ý trời, biết trước thiên thời, vượt qua biển nạn, giàu có bất ngờ, tiền tỷ chật két.

 

Tuổi Tuất

Tử vi học có nói, trong chiều mai, tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều may mắn. Con giáp này sẽ gặp quý nhân phương xa, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Mão thăng hoa hơn trong cuộc sống và sự nghiệp.

Ngày trước tuổi Tuất khó khăn thế nào không biết, nhưng từ thời điểm này về sau sẽ có lúc tuổi Tuất tìm được cơ hội xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới. Vận khí tuổi Tuất trong thời gian này có xu hướng xung thiên, công việc thuận lợi nên mang lại nhiều lợi ích lớn cho bạn.

Tuất có cơ hội làm việc trong môi trường mình yêu thích cộng thêm lĩnh vực chuyên môn khá, tạo tiền đề tốt để thể hiện năng lực bản thân với đồng nghiệp, cấp trên. Nhờ đó con đường quan lộ hanh thông và vô cùng rộng mở làm ai nấy cũng phải ngưỡng mộ với những thành quả mà con giáp này đạt được.

Đúng chiều mai, thứ Sáu ngày 30/12/2022: Thần tài chỉ mặt điểm tên, 3 con giáp đổi mệnh Phượng Hoàng, tài lộc phá cửa tràn vào nhà, ngồi im cũng có tiền, rực rỡ vàng bạc, hóa kiếp đại gia - Ảnh 1
Vận khí tuổi Tuất trong thời gian này có xu hướng xung thiên, công việc thuận lợi nên mang lại nhiều lợi ích lớn cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Chiều mai là quãng thời gian vô cùng may mắn với người tuổi Mão. Nhưng người tuổi này có cơ hội tìm được quý nhân của đời mình, thông qua những cuộc gặp gỡ xã giao. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối nến con giáp tuổi Mão có cơ may sẽ tìm kiếm được hợp đồng lớn làm ăn ngày càng khấm khá hơn.

Mão nhất định sẽ có tài lộc lớn, được quý nhân chỉ dẫn, giúp đỡ hết sức cho sự nghiệp thăng tiến. Chỉ cần chủ động, nỗ lực và gác lại mọi suy nghĩ lung tung, Mão sẽ thành công hơn cả mong đợi. Tuổi Mão chính là con giáp may mắn nhất trong số 12 con giáp, Mão chính thức giã từ với giai đoạn khó khăn, chật vật trước đó, mà đón chào vô vàn phúc lộc, tiền tài.

Tuổi Mão sẽ liên tục trúng đậm nhiều bản hợp đồng lớn, chiến thắng được các đối thủ cạnh tranh và giành về những khoản lợi nhuận kếch xù. Những người tuổi này sẽ có cơ hội thăng quan phát tài nên hãy tận dụng cơ hội này để tạo tiền đề phát triển cho tương lai.

Đúng chiều mai, thứ Sáu ngày 30/12/2022: Thần tài chỉ mặt điểm tên, 3 con giáp đổi mệnh Phượng Hoàng, tài lộc phá cửa tràn vào nhà, ngồi im cũng có tiền, rực rỡ vàng bạc, hóa kiếp đại gia - Ảnh 2
Mão chính thức giã từ với giai đoạn khó khăn, chật vật trước đó, mà đón chào vô vàn phúc lộc, tiền tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Chiều mai, người tuổi Tý sẽ được Cát Tinh hộ mệnh, tài lộc bủa vây, sự nghiệp bỗng chốc thăng hoa, tấn tới. Tử vi cho biết trong thời gian này tuổi Tý chính là con giáp này làm đâu thắng đó, kinh doanh dễ dàng, kiếm tiền cực đỉnh. Tý còn có cơ hội tái ngộ với cố nhân năm xưa, và nhận được sự hỗ trợ to lớn về kinh tế lẫn tinh thần.

Trong thời gian này, tuổi Tý chỉ cần này làm ăn chăm chỉ, vạch ra chí hướng rõ ràng thì chắc rằng thành công lớn đang chờ bạn phía trước. Tài lộc của người tuổi Tý lên cao như diều gặp gió. Con giáp này lập được nhiều thành tích xuất sắc, được cấp trên khen thưởng, được đồng nghiệp nể trọng và nhiều người muốn hợp tác làm ăn.

Đây cũng là thời gian tốt để Tý bứt phá mạnh mẽ trong công việc. Sau nhiều tháng khó khăn, chật vật thì trong thời gian này, con giáp tuổi Tý làm kinh doanh có thể thở phào nhẹ nhõm vì Tý đã tìm ra hướng đi mới trong việc kinh doanh của mình.

Đúng chiều mai, thứ Sáu ngày 30/12/2022: Thần tài chỉ mặt điểm tên, 3 con giáp đổi mệnh Phượng Hoàng, tài lộc phá cửa tràn vào nhà, ngồi im cũng có tiền, rực rỡ vàng bạc, hóa kiếp đại gia - Ảnh 3
Người tuổi Tý sẽ được Cát Tinh hộ mệnh, tài lộc bủa vây, sự nghiệp bỗng chốc thăng hoa, tấn tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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