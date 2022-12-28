Thần Tài chỉ điểm đào trúng mỏ vàng, 3 con giáp vào đúng 7h sáng thứ Năm ngày 29/12/2022, chính thức 'vĩnh biệt kiếp nghèo', đổi đời giàu có ngoạn mục, phát tài sở hữu tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 28/12/2022 15:09

3 con giáp ôm trọn bạc vàng, gặp nhiều may mắn, làm việc gì cũng được chở che, tiền bạc thoải mái tiêu xài.

 

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất vào 7h sáng mai được quý nhân chiếu cố, giải quyết được những khó khăn đang còn tồn đọng. Nhờ được Thiên Quan nâng đỡ, những người cầm tinh con Chó sẽ có sự nghiệp, công việc kinh doanh, buôn bán càng về cuối năm càng thuận. Nếu là người làm công ăn lương, có công việc ổn định sẽ nhận được cơ hội tăng lương hoặc thăng tiến nhẹ. Do đó, cần phải tận dụng cơ hội trong thời gian này ắt có ngày gặt hái “quả ngọt”.

Tuổi Tuất không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó, đặc biệt là làm việc gì cũng thành công, thuận lợi, cơ hội làm giàu trong tầm tay.

Thần Tài chỉ điểm đào trúng mỏ vàng, 3 con giáp vào đúng 7h sáng thứ Năm ngày 29/12/2022, chính thức 'vĩnh biệt kiếp nghèo', đổi đời giàu có ngoạn mục, phát tài sở hữu tiền tỷ - Ảnh 1
Tuổi Tuất không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, đi đến đâu may mắn theo đến đó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi học có nói, vào 7h sáng mai, con giáp tuổi Thân sẽ gặp được nhiều may mắn, từ sự nghiệp, tài vận, và tình duyên, mọi thứ đều khởi sắc. Mọi khó khăn còn tồn đọng sẽ được giải quyết đáng kể. Người tuổi Thân  sẽ được Thần Phật sủng ái che chở cuộc sống nhờ đó mà trở nên thuận lợi dễ dàng hơn rất nhiều. Con giáp tuổi Thân sẽ may mắn gặt hái được nhiều thành công, tiền bạc nhờ đó cũng đổ về ào ào như thác lũ.

Sao Dịch Mã nhập mệnh cho thấy công việc, sự nghiệp của tuổi Thân có sự dịch chuyển, biến động, nhưng càng về cuối năm, tuổi Thân lại càng thành công hơn mong đợi. Đây là cơ hội tốt để tuổi Thân phát huy năng lực bản thân, triển khai các ý tưởng mới, từ đó nâng cao uy tín và thu nhập.

Thần Tài chỉ điểm đào trúng mỏ vàng, 3 con giáp vào đúng 7h sáng thứ Năm ngày 29/12/2022, chính thức 'vĩnh biệt kiếp nghèo', đổi đời giàu có ngoạn mục, phát tài sở hữu tiền tỷ - Ảnh 2
Con giáp tuổi Thân sẽ may mắn gặt hái được nhiều thành công, tiền bạc nhờ đó cũng đổ về ào ào như thác lũ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đúng 7h sáng mai, thoát khỏi Tam Tai, tuổi Tỵ sẽ bứt phá mạnh mẽ hơn, gặt hái được nhiều thành công, tài vận viên mãn. Vận khí của người tuổi Tỵ có nhiều khởi sắc. Con giáp này được quý nhân chiếu cố nồng hậu, thời gian tới nhận nhiều tài lộc, là một trong những con giáp có cơ hội lớn để đổi đời.

Cuộc sống của những người tuổi Tỵ trong thời gian này sẽ gặp được nhiều may mắn. Cụ thể, Tỵ sẽ gặp được cơ hội để thăng hoa trong công việc, nếu không được thăng chức thì cũng được tăng lương. Nếu biết nắm bắt cơ hội, con giáp này sẽ ngày càng phát tài phát lộc. Dự báo, trong thời gian tới, tuổi Tỵ sẽ ăn nên làm ra, vận đỏ hơn người.

Thần Tài chỉ điểm đào trúng mỏ vàng, 3 con giáp vào đúng 7h sáng thứ Năm ngày 29/12/2022, chính thức 'vĩnh biệt kiếp nghèo', đổi đời giàu có ngoạn mục, phát tài sở hữu tiền tỷ - Ảnh 3
Con giáp này được quý nhân chiếu cố nồng hậu, thời gian tới nhận nhiều tài lộc, là một trong những con giáp có cơ hội lớn để đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tử vi ngày 29/12/2022 tử vi 3 con giáp ngày 29/12/2022 xem tử vi tử vi thứ năm tử vi thứ 5 ngày 29/12/2022 tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 1 giờ 54 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 2 giờ 54 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 3 giờ 54 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 4 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 5 giờ 24 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 5 giờ 54 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 6 giờ 24 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 6 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân